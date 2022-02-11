日本福島5縣食品即將開放進口，金門縣府成立跨局處工作小組，將依據《食品衛生管理自治條例》禁止輸入、販售及加強市場稽查外，並要求學校營養午餐及社區老人共(供)餐，全面「禁用」日本福島等5縣食品，以確保鄉親健康。

縣府說明，針對行政院預告將宣布開放福島等5縣食品輸入台灣，縣府將依2020年12月7日施行的《食品安全衛生管理自治條例》第6條規定：「食品業者不得輸入或販售日本福島縣、茨城縣、櫪木縣、千葉縣及群馬縣生產或製造之食品」嚴格把關。

縣府表示，為維護全體縣民健康，縣府跨局處工作小組將加強稽查業者落實產地標示，並呼籲業者勿進口日本福島等5縣食品，相關查核結果將於衛生局官網專區公布，充分資訊揭露之外，並要求學校營養午餐及社區老人共(供)餐，應根據採購合約要求業者使用可溯源食材，「禁用」日本福島等5縣食品。

縣衛生局也強調將依《金門縣食品安全衛生管理自治條例》第7條第2項規定「食品業者販售日本製造之食品應於容器或外包裝，以中文標示製造原產地之都、道、府或縣名。」將持續加強產地標示查驗，稽查批發零售市場、賣場、超商及量販店之日本進口食品產地標示，做好食品安全和落實溯源標示，並於官網建置〈日本食品管理工作專區〉提供民眾查詢及消費參考。

縣府也提醒，選購食品應看清楚食品標示資訊，勿採購來路不明之食品，出國購買自用的外國食品勿隨意轉售。依據食品安全衛生管理法第30條第1項規定：「輸入經中央主管機關公告之食品、基因改造食品原料、食品添加物、食品器具、食品容器或包裝及食品用洗潔劑時，應依海關專屬貨品分類號列，向中央主管機關申請查驗並申報其產品有關資訊。」違反者，依同法第47條第14款規定，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。