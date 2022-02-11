雞蛋價格明起產地價漲2元！為了穩定物價，農委會從去年起希望雞蛋批發價凍漲，至今已凍漲超過50天，但許多蛋雞農反映飼料成本上漲導致不敷成本、血本無歸，因此農委會也同意，明天起批發價調漲2元至46元、產地價格則調漲2元至每台斤36.5元，無疑打臉農委會主委陳吉仲日前宣布雞蛋產地價格每台斤34.5元凍漲到2月底承諾。

陳吉仲近日才在農委會召開記者會宣布，農委會將從至2月28日為止，補貼蛋農出售雞蛋時每台斤3元，希望鼓勵蛋農生產，也會把雞蛋的產地價格穩定在每台斤34.5元。

據農委會估計，目前每天缺蛋上看140萬顆，農委會畜牧處副處長江文全表示，今天上午邀集產銷業者雙方座談，仍認為雞蛋價格要適度反映雞蛋產銷現況，因此將在明天批發價調漲2元，從每台斤44元調整至每台斤46元、產地價格也將從每台斤34.5元同步調整至每台斤36.5元，如果按照雞蛋價格連動模式，預估明天傳統市場散蛋每台斤價格、平價洗選蛋等也會連動調整2元。

江文全說，至於每台斤補助3元的「生產成本與損失補貼」仍會維持，補助3元是因為降低飼料成本。至於後續價格是否會有變動，江文全說，會視後續產銷狀況調節。

「仍要回復到市場機制」，台灣優良蛋品發展協會理事長邱石崇說，調整2元對雞農不無小補，調漲價格後也能減緩消費者消費、以價制量，盡速達到平衡，但他坦言，若以占蛋雞飼料7成的美國原物料玉米期貨來看，價格持續飆高，仍無法平衡生產成本。

台北市蛋商公會理事長高傳謨說，農委會調整產地價格每台斤2元加上日前宣布的每台斤3元補助，等於蛋農每斤多賺5元，對於蛋農來說不無小補，之後如果天氣慢慢回暖自然就會漸漸平衡，但他認為，目前每台斤漲2元不會影響消費者消費意願，「就算漲5元、漲10元仍一堆消費者搶購」，應該要到清明節左右才會平衡。