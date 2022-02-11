桃園市新興國際中小學每年春節後開學都會發放不同外幣紅包，學生人人有分，若讀完9年，就有機會拿到9種外幣。（校方提供）

桃園市新興國際中小學每年春節後開學都會發放不同外幣紅包，學生人人有分。若讀完9年，就有機會拿到9種外幣，全校喜氣洋洋，同學樂開懷，覺得新鮮有意義。

校方說，新興國際中小學每年過年後開學都會發放學生外幣紅包，每個人拿到的都是不同國家的外幣，如果在學校就讀九年，就有機會拿到九種外幣。國小二到六年級及國中八、九年級的同學在各班由導師頒發。國小一年級及國中七年級同學則以班級為單位，在保持社交安全距離及戴口罩下，分批輪流到演藝廳，由總校長魏宏恩親自頒發新春外幣紅包，現場還有外師扮演的財神爺與新興吉祥寶寶，同學拿著紅包與提著精巧可愛的燈籠，口說吉祥祝福的話，現場洋溢新春的喜悅與溫馨和諧。

學生陳亭均表示，從小一到現在七年級，春節後的開學日就是學校發放外幣紅包的日子，他已經拿到七種外幣，除了期待與開心，這代表著他又多了一歲。學生張庭芝說，開學第一天收到了學校給的紅包，是新加坡幣，腦中馬上閃過一個疑問，和臺幣如何兌換，這讓他下課馬上搜索新加坡這國家的資料，藉由這次活動讓他更了解一個國家，真的非常喜歡這個活動，感恩學校。

學生林書嫻第一次領到進入新興校園的美金紅包，感覺相當新奇、有趣，期許自己一元復始、萬象更新，加油。101班陳震諺說這是第一次拿到外幣紅包，覺得很新奇也非常開心，會好好收藏起來，往後的每一年會繼續收集。

魏宏恩表示，新興國際中小學非常重視國際教育，全校有10位全職外師，透過課程、活動，以小班、沉浸式的教學方式，加上精心打造的航空情境教室與英語朗讀、寒暑假美語營等，從小增強學生的語文能力，開拓學生的國際視野。

新興高中副總校長兼國際中小學校長林繼生說，過年拿紅包是我國人傳統的習俗，學校把國際教育與習俗結合，大家都覺得很新鮮、有意義，透過發放外幣紅包，也可以培養學生惜福感恩的心。