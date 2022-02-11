彰化縣政府今年將舉辦6場次就業博覽會，提供更好更多的選擇 。（吳敏菁攝）

去年全國失業率約4％，彰化縣約3.8％，創下全國第一最低失業率，彰化縣政府今年再拚，將舉辦6場次就業博覽會能提供更好更多的選擇，並計畫於329青年節，成立青年發展處，專責推動青年發展政策、青年創業輔導與創新培力、青年居住及公共參與整合平台。

縣長王惠美表示，今年規劃6場次的就業博覽會媒合廠商及人才，因應年後轉職潮，第一場將於2月19日在縣立體育場開跑，後續場次將於3月、5月、7月、9月及11月陸續舉辦，每場次都提供1000多個就業機會，另為展現本縣職業訓練成果及體驗技職活動，今年度特別增設「職業訓練成果區」及「水電職人專區」，展示職業訓練成果作品。

王惠美表示，受疫情影響，對於職缺與徵才的需求性會更高，去年舉辦5場大型就業博覽會及200餘場中小型徵才場次，就業媒合成果豐碩，創下最國最低失業率，今年6場次希望提供更好更多的選擇。

王惠美也指出，今年每月基本工資調整，也希望企業界能夠多聘用設籍彰化縣年滿18至29歲以下之應屆畢業青年，設且薪資達2萬7000元以上，縣府即加碼按月發給新臺幣1500元，最高發給6個月。

另外，縣府將於3月12日舉辦「彰化縣青年職涯發展中心」開幕揭牌記者會，中心將有專人進駐服務，提供青年職涯探索、就創業輔導諮詢及就業促進活動等服務。