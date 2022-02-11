美股道瓊工業指數周四慘跌526點，台股今(11)日收盤僅下跌27.11點，收在18310.94點，萬寶投顧投資總監蔡明彰指出，台股今日主要靠營收創新高的台積電以及升息受惠的金融股撐盤，新春開紅盤第1周即大漲636點，不過，如果今晚美股持續下跌，恐將衝擊投資人信心，不排除元宵過後進入短線整理，但可留意有基本面的個股逢低買進。

雖然美股重挫，但今日亞股盤中跌勢不大，蔡明彰表示，主要是陸股盤中翻紅影響，穩住亞股，雖然收盤受創業板指下挫影響，上証收低跌0.66%，韓股也跌0.8%，影響台股早盤原本大跌逾140點，回測月線，最後小跌27點，周線大漲636點，漲幅3.6%；台股小跌還有另外一個原因，就是外資意外地沒有賣超。

蔡明彰指出，台股今日主要靠2個股票拉指數，一個是營收創新高的台積電，收盤上漲1元，以650元作收；還有一個金融類股指數也收紅，而金融股主要是升息受惠股。

但貨櫃三雄就沒有預期中地表現亮麗，長榮1月營收創下歷史新高，達到568.41億元，月增8.8%、年增99.9%，終場收跌0.5元，以131.5元作收，蔡明彰認為，是在修正本周的漲幅，長榮本周漲16%，萬海也漲16%，陽明漲幅少一點，也有14%，對比台積電只有漲2%，營收同樣繳出好成績的聯發科則是漲7%。

他也表示，台股雖然有營收利多加持，但短線股價已漲了一段，假如美股周五第2天下跌，投資人的信心一定會受影響，不排除元宵節過後進入短線整理，但可留意有基本面支撐的航運股逢低買進。蔡明彰表示，上海出口集裝箱運價指數(SCFI)雖然仍下跌，但應屬正常，因為農曆過年前後本來就容易跌，且跌幅已在收斂，顯示貨櫃輪景氣沒有問題，而波羅的海綜合指數(BDI)也大漲，散裝輪利空逐漸退散，至於航空雙雄沒有太大疑慮，法人估計華航、長榮航去年第4季都有機會賺1元，長榮航股價今已攻上30元。