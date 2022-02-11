連鎖餐飲集團八方雲集1月營收5.46億元、年增10.54％，創歷史新高，展望後市，梁社漢排骨續朝200店目標邁進，今年並將在美國開出第一家八方雲集複合店，均為集團持續挹注營運動能。

八方雲集1月營收創高，主要受惠社漢排骨快速展店，2022年1月底梁社漢排骨已達155家，較去年增加77家，加上八方雲集集團第一家「芳珍蔬食」於去年12月29日開幕帶來的收益。

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