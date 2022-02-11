八方雲集1月營收5.46億元 單月新高 18:452022/02/11 工商 姚舜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 連鎖餐飲集團八方雲集1月營收5.46億元、年增10.54％，創歷史新高，展望後市，梁社漢排骨續朝200店目標邁進，今年並將在美國開出第一家八方雲集複合店，均為集團持續挹注營運動能。 八方雲集1月營收創高，主要受惠社漢排骨快速展店，2022年1月底梁社漢排骨已達155家，較去年增加77家，加上八方雲集集團第一家「芳珍蔬食」於去年12月29日開幕帶來的收益。 長榮航元月營收106.55億元 為疫情以來第三高 宏達電1月營收3.59億元、月減37.5％ 創同期新低 #八方雲集 #月營收 #梁社漢排骨 #蔬食 #單月新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台達電、光寶科 1月營收淡季不淡 04:102022/02/11 產業．科技 創新高！華立1月營收年增逾24％ 首站上70億元 13:412022/02/11 財經 萬海1月營收325.1億 改寫歷史新高 18:012022/02/11 財經 五倍券帶旺銷售 聲寶、三洋電1月營收增二成 16:592022/02/11 財經 《電機股》訂單帶旺 捷流閥業1月營收登同期次高 11:422022/02/11 財經 富致元月營收破6000萬 寫歷史新高 16:542022/02/11 財經 連鎖家具詩肯1月營收達3.45億 創單月新高 18:412022/02/10 財經 豐泰 元月營收創新高 04:102022/02/11 證券．權證 82檔元月營收創新高 12:172022/02/11 財經 晶華1月營收5.27億元 排除達美樂股權因素年增12.85% 18:422022/02/11 財經 陽明1月營收355.9億元創高 四因素看好今年榮景 18:302022/02/11 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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