高雄甲仙區大邱園的小河流日前被釣客發現有多隻犬隻屍體遭棄置在河邊，其中還有被裝入麻袋用鐵絲束口，嚇壞路人，高雄市動物保護處今天上午接獲消息後，派人到現場查看，經外觀檢視，1隻疑似惡霸犬，另2隻為米克斯犬隻，經解剖證實，3隻犬應是死後遭人丟棄河邊，將轉知環保局協助處理犬隻屍體。

長期關懷救援流浪狗的知名救援人士徐文良，日前接獲甲仙區一名釣客告知，指在甲仙區大邱園的河邊釣魚，發現小河流飄出多隻狗屍，其中還有被裝入麻袋用鐵絲束口後棄置河邊，有幾隻飄在岸邊，身體浮腫，死狀慘烈，嚇壞路過民眾。

高雄市動保處今天接獲消息後，上午派員前往了解，動保處副處長段奇漢表示，現場發現有3隻死亡犬隻，經外觀檢視，1隻疑似惡霸犬，另兩隻為米克斯犬隻，其中1隻米克斯犬隻被裝入麻袋，另2隻身體浮腫飄在河邊，為了查驗是否有遭人虐待跡象，因此將3隻犬的屍體帶回動保處解剖。

段奇漢說，惡霸犬隻屍體經解剖後，肺臟並無積水，犬隻無外傷，四肢亦無骨折或裂開等跡象，胃部無內容物，代表該犬隻為死亡後被丟下溪流，懷疑猝死，另2隻米克斯犬隻疑似泡水已久，死後變形嚴重，無法解剖，3隻犬懷疑是死後遭丟棄河邊，但真正死因仍待釐清。

段奇漢表示，後續將通報環保局協助清運犬隻屍體，必要時會請轄區警方介入關切，一旦查獲丟棄犬隻屍體的民眾，恐將觸犯廢棄物清理法刑責。

不少網友獲悉後貼文表示，「太可惡了！劊子手會得報應」、「可能是之前太多比特犬咬死人事件，民眾的觀感覺得牠們是壞狗狗，才會出現棄養」、「好心痛，殘害狗狗的人，會有報應的」。