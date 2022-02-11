亞洲藏壽司（2754）1月營收2.83億元、月減4.15％、年增8.11％，年增成長主要受惠今年1月店數較去年一月增加9家。而月減原因則是因桃園、新竹及高雄等地陸續發現Omicron確診者足跡之影響。

宏達電1月營收3.59億元、月減37.5％ 創同期新低
出貨推進 金萬林1月營收年增76％創同期新高
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