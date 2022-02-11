亞洲藏壽司1月營收2.83億元、年增8.11％ 18:512022/02/11 工商 姚舜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞洲藏壽司（2754）1月營收2.83億元、月減4.15％、年增8.11％，年增成長主要受惠今年1月店數較去年一月增加9家。而月減原因則是因桃園、新竹及高雄等地陸續發現Omicron確診者足跡之影響。 宏達電1月營收3.59億元、月減37.5％ 創同期新低 出貨推進 金萬林1月營收年增76％創同期新高 #亞洲藏壽司 #月營收 #數較 #則是 #桃園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 創新高！華立1月營收年增逾24％ 首站上70億元 13:412022/02/11 財經 1月營收年增65％ 振大環球：全年保持成長 16:432022/02/11 財經 陽明1月營收355.9億元創高 四因素看好今年榮景 18:302022/02/11 財經 聖暉1月營收年增24％ 連7月改寫同期新高 16:292022/02/11 財經 八方雲集1月營收5.46億元 單月新高 18:452022/02/11 財經 《觀光股》王品1月營收寫同期高 擴大徵才1700人 17:392022/02/11 財經 長榮航元月營收106.55億元 為疫情以來第三高 18:312022/02/11 財經 台達電、光寶科 1月營收淡季不淡 04:102022/02/11 產業．科技 五倍券帶旺銷售 聲寶、三洋電1月營收增二成 16:592022/02/11 財經 漢來美食1月營收4.12億元、年增22.68% 歷史次高 18:302022/02/11 財經 萬海1月營收325.1億 改寫歷史新高 18:012022/02/11 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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