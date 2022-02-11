在福袋、禮盒、年菜預購等年節銷售的助攻下，全家（5903）今（11）日公布元月集團合併營收73.8億元，年增4.7％，也比去年12月再增加1.9％，創下2020年8月以來的近17個月新高。

全家主管分析，元月業績成長，主要受惠店數與鮮食成長，加上公司掌握消費市場進入春節年前氛圍，應景商品如福袋、禮盒、年菜預購買氣勃發，90萬個福袋完銷，年菜與禮盒在APP會員電商全+1商城的助攻下銷售暢旺，因應虎年到來而推出的跳跳虎集點加價購活動也掀起話題，皆有效帶動整體營收向上。

鮮食部分，便當、微波主食、調理麵品群的業績成長一成至兩成，輕食類的沙拉在永豐餘聯名操作下也有所提升。去年玉子鰻魚飯熱銷、帶頭掀起來超商吃鰻魚飯的風潮後，今年再次選在元月操作「鰻魚專門店」促銷，推出多款新品，從烤飯糰、便當、茶泡飯，以嚴選日本白鰻再次帶動主食類鮮食的成長。

展望2月，適逢今年農曆新年有九天連假，且公司陸續推出多款鮮食、杯裝飲料等新品，加上春節後有開學開工的促銷活動，皆有助支撐業績向上。