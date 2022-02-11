李靚蕾今(11日)發聲明控訴遭王力宏凍結帳戶及不動產，切斷財源，甚至連孩子的扶養費都遲遲不願支付，雖然隨後王力宏也回擊「再度看到不實指控的聲明，深表遺憾」，表示一切紛爭回歸司法，但雙方再戰仍引起網友熱議，對此，律師李怡貞也分析王力宏的目的「要的就是一直拖延以及各種血流成河」。

李怡貞直指「這種硬要搞跨國家事訴訟，以及提前各種暫時裁決的，要的就是一直拖延以及各種血流成河」，而他就可以順理成章寧可付給國外律師龐大律師費，也不願意拿一點錢來貼小孩撫養費，尤其台灣的法院戰場，光離婚或監護權的管轄權爭議，就可以拖很久。

因此李怡貞也痛批「力宏敢，你真的敢秀下限成這樣…跨國訴訟確實就是比資力了…然後兩邊法院互相問進度，一直問一直問一直問一直問。」網友也罵王力宏就沒品、露出本性了，李怡貞也回覆「從訴訟手段跟帶風向就知道」，更稱逼瘋人的最好方式就是各種訴訟，認為王力宏現在就是覺得自己有錢最大，「完全人設崩塌，就乾脆不演。」