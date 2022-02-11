女星昆凌嫁給天王周杰倫後，結婚多年育有一對寶貝兒女，在1月驚喜宣布懷有第三胎的好消息，幸福模樣羨煞眾人；從昆凌平時穿搭幾乎看不出她有身孕，直到周杰倫曬出她挺著孕肚的樣子，最近昆凌又曬出一張近距離自拍照，稚嫩臉蛋根本是學生妹，而上身快撐爆畫面更是看了臉紅心跳。

昆凌和周杰倫在1月19日大方公開懷第三胎喜事，周杰倫更風趣地表示，「原本想說出生了再來公布，看來是防守不住，這最美好的禮物，有押『孕』喔」；目前昆凌才28歲，她先前受訪被問到有無考慮生第三胎，當時表示等到她30歲，沒想到美好的意外已經迫不及待加入他們的世界。

28歲昆凌懷第三胎狀態超好，嫩到像是學生妹。(圖/ 摘自昆凌IG)

雖然昆凌和周杰倫都沒透露確切預產期，但從兩人分享的孕照能看出第三胎出生應該快了，今（11）日昆凌在IG限時動態PO出一張近距離自拍，雖然有用特效濾鏡，一雙水汪汪大眼睛和稚嫩臉蛋，說是大學生都不為過，根本不像是大腹便便的孕婦；而昆凌上身似乎因懷孕也「長大」，快撐爆畫面的樣子也讓人看了好害羞。

懷孕中的昆凌每每更新近況，都引起粉絲盛讚，「太好看了吧」、「皮膚真好」、「孕婦這個身材太犯規」、「懷第三胎還這麼美」、「最美孕媽媽」。