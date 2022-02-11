力抗法人空頭大軍，軟板大廠台郡（6269）祭出庫藏股備戰，很有誠意的在庫藏股施行首日就狂掃4605張持股，一舉用掉一萬五千張庫藏股逾三成的子彈，儘管如此，仍不敵法人調降目標價的壓力，終場仍以97元、下跌2.02％作收。

台群10日召開法說會，公布去年財報，經結算去年每股盈餘8.19元，表現略低於前年，儘管公司表示，看好5G需求逐步升溫，今年上半年營運可望淡季不淡，另公司將持續開發高速高層LCP新技術，跨入車用、擴增實境/虛擬實境（AR/VR）等熱門領域，同時也在法說會後宣布買回庫藏股，宣誓公司看多的決心。

但三大法人似乎並不買單，不單10日及11日連續兩日全數站在賣方，相繼賣超2889張、2576張，還出具報告調降其目標價，其中亞系外資以智慧型手機成長力道疲軟，且有定價壓力為由，將台郡評等下修至「賣出」，連帶目標價也由98元調降至84元，另一美系外資則擔心台郡研發和折舊費用增加，恐對公司利潤率造成壓力，重申「賣出」評等，目標價則由93元降至90元。

法人偏保守的報告為台郡11日開盤帶來壓力，早盤即以96.5元開低，尾盤還一度跌至95.5元，致跌幅擴大至3.54％，不過收盤前15分鐘在特定買盤進場聲援下，股價順利收歛跌幅，終場以97元、下跌2.02％作收。

晚間台郡揭曉，特定買回為公司買回的庫藏股，根據公告指出，台郡在庫藏股買回首日即斥資4.49億元，進場買回4605張，買回張數達預訂買回張數1.5萬張的30.7％。

法人指出，台郡此次買回庫藏股的價格區間設定在86元至117元，經換算買回庫藏股的價格區間下限與11日的收盤價97元僅有11元的價差，意即只要再出現11.4％的跌幅，價格區間下限即告跌破。儘管台郡表示，若公司股價低於區間價格下限仍會繼續買回，但不可諱言86元仍是台郡股價很重要的多空分野，至於後市股價能否在86元前止步？三大法人的態度仍是關鍵。