高雄福華名品與好地方協進會2月11日至3月2一起攜手於B1F想生活多功能空間舉辦「微笑的味道」攝影展，高雄福華名品公關室主任柯夙娟表示：「微笑的味道」攝影比賽，有全台共五百多人參賽，評審一致認為，作品中透出讓人開心、微笑的元素為主軸；佐以濃濃幸福的滋味，是這次比賽的核心與精髓，考慮到成品展示時會以香氛印刷來呈現，在台灣首次攝影比賽用如此有趣的方式展出，所以在決選時評審們也花了好幾個小時討論。獲獎作品攝影展。首創攝影比賽後，展出作品全數採「香氛印刷」，以歐盟認證的法國「可可」香氛精油結合環保大豆油墨印刷，鼓勵看展民眾用眼睛看、用手觸摸、用鼻子嗅聞，用五感來體驗作品幸福的味道。

主辦單位高雄好地方協進會會長楊淑玟表示，好地方協進會主要從事公益活動、演講與出書等，第一次主辦攝影展，擁有這樣多元的協辦單位一起合作，把不同的元素融入，就是希望讓人能再獲得俯拾皆是的生活樂趣。快樂不用特別安排，是一種能力與發現，就在你我的心中、在街頭轉角、在一剎那之間。生活中許多美好的故事，都是剎那間的感動，瞬間能用照片記錄生活。兒時許多有味道的記憶，如校園裡的桂花、街角公園的青草香、阿嬤的魯肉飯…等等，都是用攝影抓住剎那間的感動，用一張張的照片記錄生活中的點滴，都因此首次嘗試舉辦攝影比賽，以「微笑的味道」作為攝影主題，用微笑成為那記憶中的亮點，用味道來刻印生活的滋味。

【氣味】能喚起深刻的情感與記憶!宏國印刷經理張卉芸表示，擁有著45年印刷技術的宏國印刷，從設計、製版、到印刷，於廠內一貫化作業。40多年來，不斷轉型、調整、升級，連年持續獲得金印獎的肯定，近年來設計團隊研發新技術，利用專利技術將香氛因子印刷在紙張上，本次攝影展的攝影作品即用最新研發的技術，展出的得獎作品全數採用「香氛印刷」，這項專利技術是由財團法人印刷創新技術研究發展中心提供，在入選的攝影作品上噴上法國香氛精油，以大豆油墨的獨家技術將香味與作品結合，讓攝影作品懸掛在牆上也會散發出優雅的香氣，作品的味道可以保存長達一年以上，多元化的攝影作品，不再只是視覺與觸覺上的感官衝擊；加上味道，讓嗅覺在腦內埋入最有記憶的回憶!參觀的民眾可以近距離用手觸摸、湊近作品聞香，相當饒富新意。

高雄市家長關懷教育協會理事長胡誌河表示，透過攝影，讓溫暖及幸福的瞬間被記錄與傳承，共同打造有愛的社會。匯集得獎作品辦理攝影展，希望能在後疫情時代，彰顯ESG的理念，透過結合企業、協會跨領域一起合作，共同為環境永續努力，也將微笑的正能量傳遞給更多人，讓社會更美好。微笑的味道，就是人生幸福的味道。教育更是十年樹木、百年樹人，紮根在下一代，這是社會、企業生命的永續。

楊淑玟表示，這次「微笑的味道」比賽的評分標準，主要是感動勝於技巧、情緒的延伸勝於專業光圈的調整；三項標準占比為：情感60%、構圖30%、專業10%。攝影比賽入選名單：第一名紀新洲、第二名張登強、第三名曾雅莉、佳作：謝慶煌、王朝騰、張孜語、陳子欽、翁靜儀、呂志賢、王易蓁。第三名「爸爸，笑一個」得獎者曾雅莉說：能用相機記錄瞬間感動、無論過了多久，只要看到照片，就能想起那時的情緒與感覺。主辦單位把照片與味道一起連結，更能勾起眼睛看到作品、耳朵聽到美好的音樂、鼻子聞到可可香氛、此刻心中更是滿滿感受到幸福的印記

微笑的味道攝影展2月11日至3月2日於高雄福華名品B1F想生活展出，民眾可前往觀展，體驗獨一無二、可摸可揉可觸碰的攝影展，洽詢專線:0910054439