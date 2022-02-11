網友爆料台北市政府的「.taipei網域」掛在香港阿里巴巴的伺服器，台北市資訊局昨坦言，廠商違反契約內不得使用大陸廠牌資通訊產品規定，將依合約議處。台北市議員簡舒培今再質疑，本案委外是為期3年的合約，從簽約至今近半年，北市府未完成履約驗收，至今也沒做每期查驗的工作，出問題只想罰廠商錢就想了事。

簡舒培指出，在「.taipei網域」委外管理服務契約明文規定「廠商執行本案之團隊成員不得為陸籍人士，並不得提供及使用大陸廠牌資通訊產品」，而本案得標廠商-網路中文資訊股份有限公司於去年9月得標後，公然違約把資訊放在香港阿里巴巴的伺服器，台北市政府竟然對廠商違約「不知不覺」，一直到被民眾爆料才發現！

簡舒培質疑，委外服務是為期三年的合約，從簽約至今近半年，台北市政府根本未完成履約驗收，難怪無法發現廠商未按契約規定；而且，按照合約市府履約驗收外，廠商還需於3、6、9、12月定期提出單據給市府查驗，但不論履約驗收，或是每期查驗工作，目前本案台北市政府都尚未執行。

簡舒培指出，她詢問台北市資訊局為何未驗收、查驗，原因竟是「廠商還沒提出請款收據」，所以才沒有進行定期驗收、查驗。

簡舒培批評，委外還沒來請錢，所以台北市政府就沒有驗收、查驗，如今出問題，罰廠商錢就了事了嗎？柯市府一直強調SOP管理，說台北市政府資安沒問題的台北市長柯文哲不用出來說清楚嗎？這樣的資安水準，難怪台北市民對於台北通會那麼沒有信心。

對於被質疑還沒驗收，資訊局表示，此案為勞務服務委託營運管理，與一般工程採購案不同，3年的合約服務期滿，2024年3月31號才會依政府採購法及契約規定辦理結案「驗收」。

資訊局說明，此案是在去年9月6日決標，去年9月至12月為契約第一期，廠商每年第3、6、9、12月定期出具代繳單據，代繳費用帳單於今年1月31日全部寄達台灣，待廠商完成繳款後，並出具代繳單據後，方得依相關規定辦理查驗，估算時間大約是3月完成。