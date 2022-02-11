北京冬奧期間爆發開幕式著韓傳統服裝表演與短道速滑賽事裁判爭議，引爆韓國民間反華情緒，韓國總統文在寅出面滅火仍未見效，又發生一名在韓國的大陸留學生無故遭到攻擊事件，消息引起大陸網路高度關注。韓國警方稍後亦對外表示，此事應與反華情緒無關，只是行路無意間碰撞。大陸外交部發言人趙立堅對此回應稱，當地中國大使館將與韓警方配合調查，全力維護中國公民權益與人身安全。

據大陸微博帳號@孫世曼發文爆料稱，「真的是非常的無語，就因為冬奧會，然後韓國人就可以莫名其妙的毆打在韓國的留學生？發微博是爲了提醒一下在韓國留學的同學們一定要保護好自己，圖4圖5是領事館的電話。遇到糾紛要跟領事館聯繫，遇到不公平待遇，一定要保護好自己。」中國外交部領事保護中心回應稱，駐釜山總領館已聯繫當事人瞭解情況並提供積極協助，協調當地警方立案調查。

大陸外交部發言人趙立堅亦在例行記者會上回應媒體提問稱，「我們對此事高度關注，中國駐釜山總領館已經聯繫當事人瞭解情況並積極提供協助，協調當地警方立案調查並將持續跟進。我們將全力維護在海外的中國公民的合法權益和人身安全。」

《韓聯社》隨後亦報導稱，韓警方接到報案，當地時間9日晚8時50分許，在釜山市南區的大淵洞街頭，20多歲的中國籍留學生A某遭到30多歲的韓國籍男子B某等2人的毆打。警方隨後將兩名施暴者帶回派出所進行了簡單的訊問。

韓國警方認為，本案與冬奧判罰引發的「反華」情緒並無太大關係，只是因走路時撞肩引發的爭執。據警方瞭解，加害人沒有專門針對中國人施暴，將傳喚加害人進一步瞭解情況。

從北京冬奧開幕式安排朝鮮族著民族服裝參與表演起，韓國民間發出不滿聲音，指稱這是北京當局刻意安排的「文化工程」、是對韓國的「文化掠奪」。這些聲音在韓國總統大選臨近之際，成為政治人物凝聚群眾向心力的重要話題。

不料冬奧滑冰賽事又爆發裁判爭議，韓媒又指控中國利用主場優勢讓韓國選手遭受不公正判罰，加劇了逐漸升高的反華情緒。大陸駐韓國大使館回應稱，這是技術性問題，應由專業權威機構予以評判，「但一些韓國媒體和政客將矛頭指向中國政府和整個北京冬奧會，甚至煽動反華情緒，毒化了兩國國民間的感情，引起中國網民的反擊。中方對此不得不表示嚴重關切，闡明嚴正立場。」韓國外交部亦不甘示弱回應稱，「外國使領館在對當地媒體報導和政客言論公開表態時，應尊重駐在國國情和國民情緒，慎重行事。」

韓國總統文在寅在接受《韓聯社》等全球8大通訊社聯合採訪時特別就韓國反華情緒進行滅火，他表示，兩國互補性經濟合作十分重要，未來隨著韓中國際地位進一步提升，除韓半島問題外，兩國還在不斷為應對新冠疫情、氣候變化等全球熱點問題加強溝通。韓中需要深化經貿合作並努力使兩國國民從中獲益，尤其需要增進年輕一代的彼此理解。