民進黨台中市黨部主委李天生指出，下屆市議員預計將提名35席，至少能搶下32席，目標過半。（盧金足攝）

台中市議員將改選，國民黨主打年輕化，中央黨部16日將公布新提名方案，是否衝擊現任議員提名機會？國民黨台中市黨部主委林敏霖11日表示，預計提名35到36名參選人，採N＋1讓老幹新枝勝選；民進黨台中市黨部主委李天生指出，將提名35席，至少能搶下32席，目標過半。

市議員選舉戰鼓頻催，很多新人搶出頭，拚連任者不只要迎戰對手，還要先面臨黨內新秀挑戰，才能拿到披上戰袍的門票。

林敏霖表示，國民黨中央黨部預計將在16日中常會通過新的市議員人選提名辦法，以年輕人優先，展現國民黨年輕化特色，至於現任議員在地方基層耕耘多年，地方黨部會全部納入提名的名單。

但國民黨中央推動年輕人為優勢，卻也讓資深拚連任的議員不免焦慮，提名恐有變數？林敏霖強調，現任議員樹立績效，黨中央釋出年輕人名額，基本上會採「N＋1」方式，讓現任者與年輕人都有機會為國民黨搶下更多席次。

林敏霖說，國民黨32席加上其他友黨約有40席，下屆議員提名大概在35、36席之間，以年輕人優先條款如出爐，地方黨部也會配合朝這方向來努力。

對現任議員與年輕人提名方式，林敏霖表示，擔任主委就是身負協調角色，協調到一個大家能夠接受方式，給年輕人機會，在市議員選戰拿下更多席次。

台中市議會65五席，李天生表示，民進黨目標要過半，預計提名35席，有信心拿下32個席次，選區有增加提名席次的空間就會增提名，如果票源大約為現任席次的空間，即不宜多加提名，避免票源會分散，民進黨採不管現任或新人都須一同民調方式，從初選就是一場硬戰，選出強棒應戰。