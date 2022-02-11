豐興（2015）1月份自給合併營收為32.30億元、年增17.49％，單月合併營業利益為3.50億元、年增22.80％，單月合併稅前淨利為3.53億元、年增23.42％。

美亞1月合併營收5.51億元、年增13.22％
《電子零件》車用訂單強勁 立隆電1月營收年增17.69％
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