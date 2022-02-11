豐興1月合併稅前淨利為3.53億元、年增23.42％ 19:172022/02/11 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豐興（2015）1月份自給合併營收為32.30億元、年增17.49％，單月合併營業利益為3.50億元、年增22.80％，單月合併稅前淨利為3.53億元、年增23.42％。 美亞1月合併營收5.51億元、年增13.22％ 《電子零件》車用訂單強勁 立隆電1月營收年增17.69％ #豐興 #單月合併 #合併稅前淨利 #自給 #合併營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 世界先進元月營收41.79億元 同期新高 17:392022/02/09 財經 環球晶元月營收52.16億元 創同期新高 19:192022/02/08 財經 陽明1月營收355.9億元創高 四因素看好今年榮景 18:302022/02/11 財經 聯電元月合併營收204.73億元續創歷史新高 14:552022/02/10 財經 《半導體》精測上季、去年獲利登次高 擬配息13.6元 16:312022/02/09 財經 力山、岱宇及明躍元月合併營收聯袂衰退 22:302022/02/10 財經 《半導體》日月光獲利飆新高 去年Q4每股大賺7.2元、全年14.84元 16:142022/02/10 財經 《商情》原料漲勢強勁 國內廢鋼、鋼筋同步續漲 11:252022/02/08 財經 《類股》豐興鋼筋、廢鋼 本周續漲500元 11:082022/02/08 財經 《半導體》長科＊元月營收續創高 Q1不會比上季差 08:522022/02/10 財經 佳世達1月營收創同期新高 18:192022/02/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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