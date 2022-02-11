相較去年初的榮景，2022年元月金融市場畫風丕變，金控獲利也銳減。中信金控（2891）11日公告2022年1月份自結盈餘，1月份稅後盈餘為66.85億元，相較去年的86.71億元，少賺了近20億元、年減23％，每股稅後盈餘（EPS）為0.34元。

中信金控財務長邱雅玲指出，今年元月獲利衰退主要受到金融市場波動影響。2022年元月的金融市場氛圍與去年差很多，美國升息、縮表在即，債券殖利率往上飆、價格下跌、股市波動也變大，投資市場波動影響到三方面，一是財管客戶轉趨觀望，今年投資型保單、基金銷售都沒有去年好、二是債券價格跌、處份利益不如去年多；三是台壽在股票的資本利得也不如去年，今年一月台股、美股指數都低於去年12月，股市波動大。

不過，邱雅玲指出，即使今年單月獲利不如去年，但仍在平均之上，過去單月都只有30、40億元，今年元月66億元還是優於平均表現，銀行、壽險的核心動能均維持穩健，金融市場也操作得宜，加上台灣彩券農曆春節效應熱銷，彩券手續費收入挹注金控獲利。

中信金控進一步說明，與去年同期相比，銀行及保險兩大核心業務維持穩健。銀行業務方面，存放業務持續成長，淨利息收入增加，維持良好獲利動能。在保險業務方面，保險銷售動能佳，投資業務持續關注市場動態，掌握機會創造收益。