嘉義耐斯王子大飯店近年力行節能減碳，落實具有環境政策及環境管理方案，去年首度參加環保認證就獲得銀牌標章認證，成嘉義市首家環保標章旅館。（嘉義耐斯王子大飯店提供∕呂妍庭嘉義傳真）

除推減碳輕旅行住宿專案、飯店相關耗材及清潔劑等均優先採購具有環保標章、節能標章綠色產品外，飯店附屬商店也銷售具有環保標章等綠色產品。（嘉義耐斯王子大飯店提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義耐斯王子大飯店近年力行節能減碳，落實具有環境政策及環境管理方案，包括大眾浴池泡湯廢水用於植栽澆灌、食材優先在地採購、餐飲廢水設油脂截留設施等，去年首度參加環保認證就獲得銀牌標章認證，成嘉義市首家環保標章旅館。

今嘉義市長黃敏惠親自前往耐斯飯店頒贈認證獎牌和環保標章使用證書，由飯店營運長王俊典代表受贈，黃敏惠表示，甫贏得台灣最美飯店的耐斯王子大飯店無論在服務品質、軟硬體設備都非常盡心盡力，對環保、低碳工作更是用心，得到銀級環保標章旅館認證實至名歸。

王俊典表示，飯店嚴格執行減碳目標，包括餐廳食材優先採用在地生產農產品，以減少碳足跡，節能、節水措施包括提供接駁車定點接送、室內照明及出口標示燈、避難方向指示燈逾半數使用節能燈具，另大眾浴池廢水與其他作業廢水分流收集，經毛髮過濾等簡易處理後，回收作為周圍花圃澆灌使用。

除推減碳輕旅行住宿專案、飯店相關耗材及清潔劑等均優先採購具有環保標章、節能標章綠色產品外，飯店附屬商店也銷售具有環保標章等綠色產品，為使一次用產品減量與廢棄物減量，餐廳提供客戶可重複使用布巾或餐巾，至於餐飲廢水設置油脂截留設施處理、餐廳抽油煙機加裝油煙處理設備及除臭設備等，王俊典也展現企圖心，強調會盡力挑戰金牌標章。

黃敏惠說，綠色旅遊為國際趨勢，也是嘉市推動重點，以友善環境觀念為出發點，鼓勵民眾響應綠色消費，旅遊住宿的服務，可選擇以環保標章認證的旅館業為優先選擇，減少資源的耗損。

環保局長蕭令宜也說，耐斯王子大飯店確實落實環保工作，從企業環境管理、節能、節水、綠色採購及一次性用品減量等都非常到位，期待耐斯飯店能當領頭羊，帶領上、下游業者共同來響應環保行動。