國民黨台南市議員謝龍介10日宣布參加國民黨台南市長初選，國民黨不分區立委陳以信則是在今天(11日)透過臉書表態有意參選台南市長。國民黨新北市議員葉元之認為，謝龍介懂市政，戰鬥力十足，他選台南市長，是很適合的人選。

葉元之11日在臉書粉專貼文表示，他覺得謝龍介和前高雄市長韓國瑜在某種人格特質是相似的，最重要的是兩個人都戰鬥力十足。2014、2016年，國民黨接連選舉挫敗，支持者士氣低落，韓國瑜因在台北市議會和王世堅對駡，一戰成名，也讓大家士氣大振。葉元之強調，他對謝龍介的第一印象，則是10多年前民進黨人到國民黨台南縣黨部鬧場，被謝龍介用大聲公駡跑；而謝龍介在議會監督民進黨籍的台南市長，也是戰鬥力十足。

另外，葉元之點出，台南和高雄同樣是民進黨長期執政，如今國民黨需要懂市政，具戰鬥力的人，強力挑戰民進黨，引領風潮。因此他認為，謝龍介要選台南市長，是很適合的人選，「龍介哥，加油！」

台北市議員張斯綱留言表示，「只要為人民用心打拚，再艱難的硬仗也一定可以贏」。

網友也紛紛回應說，「我也喜歡謝龍介，我是台南人」「支持謝龍介當市長，是人才，是能為百姓服務的人！」「最主要國民黨團要團結，誰出線了，大家全力以赴，別像一盤散沙」「應該全力以赴，支持龍介仙出戰台南市長，贏回台南的藍天」「我台南、很高興有戰鬥力的人出來承擔！」