隨著俄羅斯的威脅日益加劇，烏克蘭考量國內軍備不足，因此擴大招募許多年輕女性投身軍事預備役計畫。近期，抖音上瘋傳大批烏克蘭女兵在軍中的日常生活影片，影片中女孩們各個擁有姣好面貌、性感身材，烏克蘭關鍵時刻祭出美人計的誘惑，也為展現該國另類的軟實力。

可以看到其中一位女兵帳號@vi.ka_222的影片中，一大群年輕有活力的女兵穿著繡有烏克蘭國旗的軍服，對著鏡頭大方獻上飛吻，並隨著歌曲扭動身體、開心唱歌，影片上傳後吸引不少人觀看。除此之外，該帳號還po出許多女兵們在訓練之餘軍中的生活瑣事，包括剷除教室外頭的積雪、幫忙掃水，以及團隊私下感情良好的歡樂互動。截至目前為止，該帳號已有多達3,5000人追蹤，嚴肅之餘，看來大家都烏克蘭女兵私下訓練情況深感好奇。

另一個帳號的女孩@katiusha2882也常在抖音上分享自己穿軍服跳舞的影片，招牌慵懶神韻、留著一頭棕色長髮，每每上鏡頭總是能吸引大批粉絲來點讚。而且，她更不吝於展露完美的身材比例，可以看到私下穿著便服的她擁有傲人雙峰，火辣身軀搭配撩人姿態，一夕之間成為烏克蘭當地媒體新寵兒。