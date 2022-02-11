繼昨日長榮海運率先公布1月營收，獲利表現令人咂舌，今（11日）萬海繳出成績單更加驚人，1月營收325.1億改寫歷史新高紀錄，月增39.82%、年增衝上140.03%，成長比長榮更兇猛，有網友指萬海積極買二手船，可立刻投入搶賺高運價，看好未來營收持續成長，「萬海狂買船，營收一定一直增」、「積極買二手船真的是神之一手」。

長榮搶先萬海、陽明公布1月營收，受惠歐洲線換約倍增、運能增加等利多，1月營收來到568.41億元，較去年同期成長99.9%、月增8.8%，然而淡季中再寫史高，今日股價仍未獲投資人青睞，早盤微幅開高後走低，於平盤震盪多時，終場小跌0.5元，收在每股131.5元。

萬海1月合併營收325.1億，再寫歷史新高紀錄，且成長幅度更甚長榮，月增來到39.8%，年增更飆到140%，PTT股板網友看得目瞪口呆， 「大突破！MoM（月營收成長率）39.8%」、「營收爆炸多」、「哇靠，嚇死人」、「MoM+39%，這也太扯了」、「難怪萬海是大哥」、「禮拜一狂噴」、「老闆要賺爛了」、「萬海我大哥」、「太神啦」。

萬海自去年就看好未來海運市況，積極布局造船計畫，擴張運力，今年將有18艘船隻投入，其中包括12艘新船，總運能52630TEU，以及6艘二手船交付，可立刻投入市場賺取高運價；因此也有網友預料，萬海買新船、二手船十分積極，未來營收獲利可期，「有積極買船還是有差」、「萬海狂買船，營收一定一直增」、「萬海買二手船非常積極跟東南亞運價爆漲預料下月還是創新高」、「積極買二手船真的是神之一手」。