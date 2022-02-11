宏達電過去兩個月營收明顯受惠於元宇宙概念產品FLOW，宏達電也預期FLOW與海外電信業者達成搭售合作案將刺激第一季營收走揚，然而，宏達電1月營收僅有3.59億元，月減幅度高達37.5％，並創下歷年來同期新低，2月工作天數少、營收難有表現空間，3月將成宏達電首季營收能否如預期般走揚的重要觀察點。

宏達電去年10月中亮相超輕量VR眼鏡FLOW後，不僅股價因為搭上元宇宙概念而大漲，營收也直接受惠於FLOW上市，月營收連續兩個月成長。宏達電先前曾透露，FLOW除了與中華電信合作購機方案外，多家海外電信業者也對FLOW興致高昂，歐洲、美國、日本、中國都有電信業者與宏達電洽談合作，預計今年第一季起陸續出貨，將成為推升宏達電首季營收的最大動能。

不過，宏達電1月營收僅有3.59億元，不僅比12月大減37.5％，也遠低於過去兩年同期都有4.8億元上下的成績，相當於1月營收回到FLOW剛剛開賣的去年10月水準。