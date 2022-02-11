聯準會（Fed）即將啟動升息循環，並喊話不久後便可壓制通膨，但根據紐約經濟諮商理事會與美國商會公布的最新訪調顯示，由於供應鏈瓶頸與薪資飆漲難以紓緩，將近7成5的企業執行長不看好升息可遏阻通膨。為了壓制迭創新高的通膨，Fed預告3月將啟動升息循環，並暗示今年大約會升3次。

只是企業執行長對Fed升息抗通膨不具信心。大約4成的受訪者以供應鏈瓶頸為通膨飆升主因為由，認為通膨不會如Fed預期降溫，另有3成4的執行長指向薪資飆漲問題將高燒不退，所以通膨難以降溫。

僅有2成1的企業執行長看好Fed可透過連番升息成功壓低通膨。

調查亦發現，通膨飆升重創企業執行長信心，紐約經諮會的信心指數從去年底的65點跳水至57點，不僅是連續3個月下跌，較去年中的82點歷史高檔已崩跌25點。

紐約經諮會首席經濟學家皮特森（Dana Peterson）表示，「新年伊始在通膨飆升、人力短缺與疫情升溫的夾殺下，企業執行長信心持續下跌。」

訪調發現，8成3的執行長呈報徵才不順，高於去年底的7成9，另有8成5的執行長預估未來一年薪資漲幅至少達3％，遠高於去年同期的3成6。

這份訪調於1月底完成，而美國周四公布1月消費者物價指數（CPI）年增率竄至7.5％，創40年新高。

看好未來半年經濟情況好轉的執行長比率也掉到僅約5成，低於去年底的6成1，另有2成3的執行長認為經濟情況會惡化，高於去年底的1成3。

由於對通膨展望悲觀，大多數執行長表示打算進一步調漲產品售價，以反映持續上漲的成本。大約7成5的執行長聲稱未來一年會有將運輸與人力成本轉嫁給消費者的動作。

不僅企業，連美國消費者也對通膨前景感到悲觀，蓋洛普今年初所做的民調顯示，將近8成的美國民眾認為未來半年通膨會進一步惡化，其中有5成認為會「飆很大」。