台南市私校女學生被送往集中檢疫所，對於處理過程感到草率。（陳昌輝提供／曹婷婷台南傳真）

女學生吃的便當。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

台南某私立高中女學生確診，因其於2月7、8、9日擔任學校冬令營隊輔，隊輔學生有38人被匡列，其中34人為台南人，昨天下午由衛生局急送往集中檢疫所，台聯台南市黨部前主委陳昌輝今天爆料，指接獲友人投訴就讀高二女兒是被匡列學生之一，但學校一通簡訊及衛生局電話就將人帶走又不知目的地，家長和學生一頭霧水、為之驚慌，還有小孩訴苦今天直到中午都沒吃到早餐，希望家長送泡麵止飢。

陳昌輝說，投訴家長跟他說，昨天上午臨時接獲營隊老師簡訊通知自己孩子是匡列者，市府會派人接走並到集中檢疫所隔離。家長四處詢問校方、老師皆無所獲，隨即就接到衛生局來電，告知中午派車接走該學子至集中檢疫所隔離。家長跟衛生局人員商討，為孩子準備個人行李和藥品，最後傍晚派由專車接送孩子去隔離。

陳昌輝批評，過程中，衛生局一通電話說要派專車前往接走孩子，程序沒有完整明確告知家長來龍去脈，也沒有主動告知要將孩子送到哪做集中隔離。也有家長反映防疫計程車開抵家門，司機口罩還沒有完整戴好，下車後才開始著裝穿防護衣，而且車子外觀也沒有防疫專車標誌，司機也沒出示任何相關市府證明文件，僅憑口頭一句就載走未成年子女，徒增家長憂慮。

陳昌輝說，他今天中午與這名被匡列女學生聯繫，得知今天早餐遲延1個多小時才送，「被集中獨立隔離，還要餓肚子。」他痛批，台南市政府防疫措施遇到緊急況狀當然有必要依照實際情況做即時處理，但絕不是緊急到連被匡列者本人或是其相關家屬都資訊不公開。

台南市衛生局回應，有關家長反應居家隔離流程、集中檢疫所延遲送餐及防疫計程車司機隔離裝備問題，因集中檢疫所由中央統一安排及調撥，被匡列居家隔離學生及陪同居隔的家長入住前須提供個人資料，因此衛生局電話聯繫家長時均會詳細說明緣由，待家長提供個人資料後衛生局會提供給南區管制中心，也才能安排集中檢疫所。

此外，檢疫所每日皆會於上午6時40分廣播並將早餐送至隔離者房門口，中餐、晚餐提供前也會廣播；亦有向入住隔離者說明，若所提供的餐點無法吃飽，可以向檢疫所反應，檢疫所會再額外提供餐點或點心。另也說明，防疫計程車外擋風玻璃均會放置「防疫車隊不搭載一般乘客」告示，並要求駕駛確實穿戴防護設備，針對家長疑慮，將持續要求防疫駕駛出車前落實標準流程辦理。