女性懷孕時，所有身體不適都不能輕忽，新竹國泰醫院婦產部主治醫師張瑜芹分享，曾有一名懷孕35週的媽媽肚子連痛3天，且伴隨噁心嘔吐等症狀，原先以急性腸胃炎治療，剖腹後才發現是急性闌尾炎，且闌尾破裂，所幸及時開刀後母子都平安無事。

新竹國泰醫院婦產部主治醫師張瑜芹在臉書發文表示，正常人得闌尾炎時，肚臍跟骨盆骨頭連線外三分之一的位置會痛，但孕婦的闌尾位置會隨著子宮變大而往上移動，所以肚子痛的位置並不典型，且因為懷孕關係，無法做電腦斷層等放射性檢查，不容易迅速診斷。

張瑜芹分享，曾有一名懷孕35週的媽媽，因為肚子連痛3天且有噁心嘔吐等症狀，到急診尋求協助，起初先以急性腸胃炎做治療，但近一步檢查發現，寶寶的心跳速度和媽媽的子宮收縮異常，情況變得相當危急。

張瑜芹回憶，因為寶寶心跳越來越快，儘管胎兒還沒足月，也只能先剖腹生產，保住母子性命。開刀後她發現，媽媽腹腔的腹水全是黃膿，警覺可能是急性闌尾炎且闌尾破裂導致，便趕緊將寶寶生下來，把子宮縫合後，再請外科醫師協助把闌尾切除。

張瑜芹感嘆，好險夫妻當時也同意開刀，否則媽媽可能因為闌尾炎併發敗血症，導致胎兒窘迫，到時不但要緊急剖腹，還有進加護病房的風險。她也提醒，孕婦若有持續右腹疼痛、按壓疼痛、噁心嘔吐、便秘腹瀉、高燒不退及白血球升高等症狀時，務必盡速就醫尋求協助。