女大生牽新車誤催油門釀禍「6機車倒一排」畫面曝 20:062022/02/11 中時 石秀華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄陳姓女大生11日傍晚時分，騎新車將車停在新田路的路邊停車格時，誤催油門 刷倒一整排機車幸無人傷。（翻攝照片／石秀華高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 監視器拍下女大生停車（紅圈處）時，誤催油門暴衝的畫面。（翻攝照片／石秀華高雄傳真） 高雄市新興區今（11日）傍晚5時17分發生一起車禍意外！1名19歲陳姓女大生騎新車，將停放在新田路路邊機車格，手握車把時，誤催油門，車子暴衝，女大生連人帶車摔倒，連帶一連撞倒旁邊的6輛機車，所幸當時現場無人在旁，無人受傷；女大生因車子暴衝釀禍，一度嚇得不知所措，熱心騎士協助將她扶起，警方獲報到場處理，對女大生施以酒測，酒測值零，警方已依一般車禍事故處理。 車子沒油掛在路中間 警方送上「及時油」幫忙上路 大甲媽遶境後搭上女同事 車震嗆送情慾照「給妳公婆看」下場曝 #女大生 #催油門 #機車 #車子 #暴衝 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 湖口機車雙載撞電線桿畫面曝光！一個彎道後 2少年趴路邊 21:162022/02/08 社會 車禍遇熱心伯苦勸別報警 結局逆轉騎士傻了：你是誰？ 09:292022/02/08 社會 火車站隨機性騷女學生問「是不是處女」 惡狼下場出爐 08:012022/02/10 社會 72歲老婦轉彎暴衝停車場 10秒連撞9車 民宅內車也遭殃 13:372022/02/10 社會 花蓮林管處檔車退役 贈花工實習 04:102022/02/11 地方新聞 重機停騎樓遭路人勾倒 友人好心PO文求道歉反讓車主吃罰單 16:472022/02/08 社會 高雄民族路機車速限40 引鄉民論戰 04:102022/02/09 地方新聞 加卡車司機抗議疫苗強制令 占美加邊界口岸示威 13:562022/02/09 國際 汽配展＋車電展4月如期登場 秀4D成像雷達等電車研發配成果 12:042022/02/09 財經 他拿壽桃蛋糕坐車 一煞車竟「整顆飛走了」 2萬網笑暈 17:552022/02/09 社會 電動機車銷售衝 破寒假魔咒 04:102022/02/10 財經要聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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