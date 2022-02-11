監視器拍下女大生停車（紅圈處）時，誤催油門暴衝的畫面。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市新興區今（11日）傍晚5時17分發生一起車禍意外！1名19歲陳姓女大生騎新車，將停放在新田路路邊機車格，手握車把時，誤催油門，車子暴衝，女大生連人帶車摔倒，連帶一連撞倒旁邊的6輛機車，所幸當時現場無人在旁，無人受傷；女大生因車子暴衝釀禍，一度嚇得不知所措，熱心騎士協助將她扶起，警方獲報到場處理，對女大生施以酒測，酒測值零，警方已依一般車禍事故處理。