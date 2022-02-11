三星UNPACKED全球發表會在9日深夜才登場，台灣三星11日就宣佈亮相的高階平板Galaxy Tab S8系列在台上市，自3月4日起在全台三星智慧館、三星商城及各大經銷通路開賣，其中，S8 Ultra與S8+含鍵盤的套裝組預購則於2月15日展開，搶攻台灣疫情後需求不墜、平均單價上升的平板市場商機。

台灣三星表示，Tab S8 Ultra為三星首款14.6吋超大螢幕，配備6.3公厘極窄邊框，搭載1200萬畫素雙前鏡頭（超廣角＋廣角）及自動取景攝影，多人會議也能輕鬆入鏡，沉浸式杜比Atmos環繞音效技術與內建3個麥克風、AKG調校四揚聲器，聲音清晰更具臨場感，WiFi版S8 Ultra鍵盤套裝組建議售價為42990元，而WiFi版S8+鍵盤套裝組建議售價則為30490元。

另外，Tab S8+與S8皆有5G及WiFi版可供選擇，5G版本單機建議售價分別為33990元、27990元，WiFi版本單機建議售價分別為26990元、20990元。