用鏡頭看台灣》 台北國際動漫節開展 防疫期間動漫魅力不減 20:412022/02/11 中時 鄭任南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 第10屆台北國際動漫節開幕，許多動漫迷擠滿會場外的等候區，守秩序的準備進場搶購商品。（鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第10屆台北國際動漫節，一款輕科幻開放世界手遊「幻塔」，邀請到多位人氣角色扮演Coser，扮演遊戲中的多位角色，與進場的玩家見面，進行互動，推廣新的手遊。（鄭任南攝） 第10屆台北國際動漫節，廠商推出首賣結合機械與美少女素體的人氣組裝模型「朱羅九尾炎舞羅」，吸引許多動漫迷搶購人手一盒紅色包裝的產品等待結帳。（鄭任南攝） 第10屆台北國際動漫節，參展廠商以巨型「咒術迴戰」角色的特色裝扮當門面，吸引民眾的目光。（鄭任南攝） 第10屆台北國際動漫節，吸引許多動漫迷進場參觀，一位民眾裝扮成動漫角色「吸血鬼獵人」，穿著皮衣皮帽，帶著多把偽造的槍枝，吸引許多民眾的目光。（鄭任南攝） 第10屆台北國際動漫節，吸引許多動漫迷進場參觀，一位民眾裝扮成鬼滅之刃中的角色「我妻善逸」，一身黃色裝扮特別顯眼，同時也特別表演了我妻善逸的絕殺招式。（鄭任南攝） 第10屆台北國際動漫節，一款輕科幻開放世界手遊「幻塔」，邀請到多位人氣角色扮演Coser，扮演遊戲中的多位角色，與進場的玩家見面，進行互動，推廣新的手遊。（鄭任南攝） 第10屆台北國際動漫節，廠商推出首賣的日本虛擬女性歌手初音未來玩偶「雪未來」（見圖），搭上冬季的雪景，吸引許多動漫迷排隊搶購。（鄭任南攝） 第10屆台北國際動漫節，廠商推出首賣結合機械與美少女素體的人氣組裝模型「朱羅九尾炎舞羅」（見圖），吸引許多動漫迷排隊搶購。（鄭任南攝） 國際動漫節，為感謝日本日前捐贈台灣疫苗，特邀120名國內知名漫畫家繪製友情簽繪版，以延續台日友情。立委蔣萬安也特別前往觀賞台日雙方漫畫家的簽繪作品。（鄭任南攝） 第10屆台北國際動漫節開幕，除了文化部次長李靜慧外，多位喜歡動漫的朝野立委出席開幕，以行動支持動漫產業。（鄭任南攝） 第10屆台北國際動漫節10日開展，趕搭寒假最後倒數假期，匯聚105家廠商創歷屆規模最大，吸引人數超過8萬仍放寒假的學生動漫迷開幕前即排隊等候進場。本次動漫節除了廠商推出新品與優惠價格外，也首設多家新創特色品牌，帶領來賓進入多元領域的新視界。並為感謝日本日前捐贈台灣疫苗，特邀120名國內知名漫畫家繪製友情簽繪版，延續台日友情。 用鏡頭看台灣》迎接農曆春節 迪化街年味越來越濃 《鬼滅之刃》炭治郎聲優喉嚨不適 檢測3次結果曝光網震驚 #台北國際動漫節 #開展 #用鏡頭看台灣 #防疫期間 #動漫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 用鏡頭看台灣》會動的文藝復興光影藝術 體驗「偽出國」最佳行程 20:352022/01/21 生活 雲朗觀光加速轉型 翰品酒店桃園4月底結束營業 19:352022/01/21 財經 減少意外懷孕和人工流產 陸今年開展未婚人工流產干預行動 10:162022/02/10 兩岸 遠傳friDay影音春節收視告捷 新增線上付費會員數較去年同期成長五成 19:322022/02/09 財經 中港高中動漫展 力邀遊客吃透海線 14:512022/01/10 寶島 大陸4部門再約美團、餓了麼、滴滴等11家平台企業 開展行政指導 21:372022/01/21 財經 台灣大祭春節五大優惠 購買iPhone 13搭配指定資費最高回饋30800元momo幣 14:122022/01/25 生活 雲朗觀光轉型 猛攻頂級旅遊 04:102022/01/22 財經要聞 過年辦年貨用數位振興券好時機 再賺一卡通優惠 19:032022/01/13 財經 迎接新學期 網家旗下PChome 24h開學用品買氣飆 12:522022/02/09 財經 遠東巨城迎金虎 虛實活動齊開跑 吃喝玩樂一次滿足 13:172022/01/29 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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