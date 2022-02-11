第10屆台北國際動漫節，一款輕科幻開放世界手遊「幻塔」，邀請到多位人氣角色扮演Coser，扮演遊戲中的多位角色，與進場的玩家見面，進行互動，推廣新的手遊。（鄭任南攝）

第10屆台北國際動漫節，廠商推出首賣結合機械與美少女素體的人氣組裝模型「朱羅九尾炎舞羅」，吸引許多動漫迷搶購人手一盒紅色包裝的產品等待結帳。（鄭任南攝）

第10屆台北國際動漫節，參展廠商以巨型「咒術迴戰」角色的特色裝扮當門面，吸引民眾的目光。（鄭任南攝）

第10屆台北國際動漫節，吸引許多動漫迷進場參觀，一位民眾裝扮成動漫角色「吸血鬼獵人」，穿著皮衣皮帽，帶著多把偽造的槍枝，吸引許多民眾的目光。（鄭任南攝）

第10屆台北國際動漫節，吸引許多動漫迷進場參觀，一位民眾裝扮成鬼滅之刃中的角色「我妻善逸」，一身黃色裝扮特別顯眼，同時也特別表演了我妻善逸的絕殺招式。（鄭任南攝）

第10屆台北國際動漫節，一款輕科幻開放世界手遊「幻塔」，邀請到多位人氣角色扮演Coser，扮演遊戲中的多位角色，與進場的玩家見面，進行互動，推廣新的手遊。（鄭任南攝）

第10屆台北國際動漫節，廠商推出首賣的日本虛擬女性歌手初音未來玩偶「雪未來」（見圖），搭上冬季的雪景，吸引許多動漫迷排隊搶購。（鄭任南攝）

第10屆台北國際動漫節，廠商推出首賣結合機械與美少女素體的人氣組裝模型「朱羅九尾炎舞羅」（見圖），吸引許多動漫迷排隊搶購。（鄭任南攝）

國際動漫節，為感謝日本日前捐贈台灣疫苗，特邀120名國內知名漫畫家繪製友情簽繪版，以延續台日友情。立委蔣萬安也特別前往觀賞台日雙方漫畫家的簽繪作品。（鄭任南攝）

第10屆台北國際動漫節開幕，除了文化部次長李靜慧外，多位喜歡動漫的朝野立委出席開幕，以行動支持動漫產業。（鄭任南攝）

第10屆台北國際動漫節10日開展，趕搭寒假最後倒數假期，匯聚105家廠商創歷屆規模最大，吸引人數超過8萬仍放寒假的學生動漫迷開幕前即排隊等候進場。本次動漫節除了廠商推出新品與優惠價格外，也首設多家新創特色品牌，帶領來賓進入多元領域的新視界。並為感謝日本日前捐贈台灣疫苗，特邀120名國內知名漫畫家繪製友情簽繪版，延續台日友情。