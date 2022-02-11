平安祥虎賀新春，歡慶元宵迎好年，新北市中和區公所於元宵佳節前夕辦理「新北金虎爺小提燈」發送。（中和區公所提供）

平安祥虎賀新春，歡慶元宵迎好年，新北市中和區公所於元宵佳節前夕辦理「新北金虎爺小提燈」發送。（中和區公所提供）

平安祥虎賀新春，歡慶元宵迎好年，新北市中和區公所於元宵佳節前夕辦理「新北金虎爺小提燈」發送。（中和區公所提供）

平安祥虎賀新春，歡慶元宵迎好年，新北市中和區公所於元宵佳節前夕辦理「新北金虎爺小提燈」發送，年節應景拿提燈祈好運不忘防疫，中和公所強化防疫與便民服務，安排多點多時段免費發放2000份創意手作小提燈。

中和區長賴俊達表示，今年發送新北金虎爺小提燈，共有三款設計「金虎爺」、「黑虎將軍」、「黃虎將軍」造型套組歡喜拜年遊新北，金虎爺於民間信仰為保佑市民、金虎爺金豪野象徵富足豐收，黑虎將軍象徵財源廣進人緣善緣，黃虎將軍象徵驅魔鎮煞守護孩童，今年特色提燈除擁有寓意更結合新北特色公園蹺蹺板、藤蔓等元素，趣味遊樂設施配件兼具環保創意，玩法百變，可把玩、可裝載零食還可當福虎臂套配件，跟著金虎爺暢遊新北認識在地文化。

新北金虎爺小提燈除了至公所等4據點領取外，亦可至民政局網站下載小提燈圖檔，不用排隊領取也能在家DIY製作祝福大家新年虎虎生豐 平安如意。

因應國內疫情變化，小提燈發放祈好運更重防疫，避免人潮群聚集與縮短民眾排隊時間，特別以多點多時段搭配實聯制分區分流控管人數發送，請前來領取燈籠之民眾全程佩戴口罩、酒精消毒、保持安全社交距離不飲食，防疫到位為民眾帶來好運平安，健康迎新年。

＊發放方式：多點多時段、數量有限發完為止。

111年2月11日(星期五)

中和區公所1樓，上午10點、下午3點。

111年2月12日(星期六) 上午10點，

中和區公所1樓(中和區景平路634-2號)

秀峰市民活動中心(中和區景德街25號1樓)

莒西市民活動中心(中和區莒光路200號之3)

景本里集會所(中和區景新街399巷12號)