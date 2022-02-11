香港疫情不斷飆升，今公布新增1325例新冠確診，再創單日新高，除2例輸入病例外，其餘都是本土病例；有1270例懷疑涉及Omicron變種病毒。另初步陽性個案超過1500例。廣東醫療團隊昨日已到港支援抗疫。港政務司長李家超已率團到深圳出席明日中港第二次疫情專題交流會。食衛局長陳肇始透露特首林鄭月娥正就建設「方艙醫院」與大陸聯絡。

香港醫院管理局公布，有兩名確診者離世，包括一名86歲男患者及88歲女病患，另外兩名病患情況危殆，11人情況嚴重，逾一半人未接種疫苗。另有多區安老院續出現疫情。張竹君表示，確診數字已出現幾何級數上升，由於病毒有潛伏期，目前病例只反映約一兩周前的情況，當時社會仍有不少聚餐。

她說，要再觀察一段時間，才能夠知道當前的社交距離措施是否奏效，但單靠追蹤工作及社交距離措施去降低確診數字並不足夠，關鍵在於市民要保持社交距離、減少接觸。張竹君又指，當局已更改將大廈納入強制檢測的準則，只有該棟大廈在短期內有兩個或以上單位的住戶染疫，才會被納入強制檢測。

陳肇始在立法會衛生事務委員會議上透露林鄭月娥及李家超正商議需要向北京尋求何方面支援，包括考慮增設抗疫設施，並正就建設「方艙醫院」與內地聯絡。港府正跟進徵用校舍作隔離設施，林鄭已責成發展局覓地，在醫院或現有隔離設施附近，增建社區隔離設施。

醫管局總行政經理李立業稱，方艙醫院亞博館和北大嶼山感染控制中心，目前各有約600多名病人入住，接近飽和。希望找到更多的隔離設施，包括亞博館其他場館，而酒店亦是考慮範圍。當局亦在檢視病人出院標準，希望可盡快出院。

醫管局行政總裁高拔陸承認，隔離設施不足，醫管局有約3000張隔離病床，要安排全部患者入院有困難，已逐步運送無病徵或輕症患者入住竹篙灣檢疫中心，公立醫院隔離病床會預留給有需要患者。