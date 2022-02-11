情人節即將到來，男生若怕送禮踩雷，專櫃人氣色唇膏絕對是情人節送禮首選，嬌蘭、愛馬仕、M·A·C、YSL、雪花秀、THREE推出唇膏新品，一抹打造仙女唇，想要瞬間打造氣色感，包包裡絕對少不了一支唇膏。
▍1.嬌蘭全新紅寶之吻「絕世蜂華」限量系列
法國嬌蘭推出全新紅寶之吻「絕世蜂華」限量系列，以嬌蘭彩妝歷史上重要的三個年代為靈感，推出「1830雕花磚紅」、「1870皇家莓紅」、「1925大勢正紅」3款色號與2種質地，共6款全新色選，向歷代明星色號致敬，並於每款唇膏體上雋刻象徵皇室的品牌經典蜜蜂圖樣，展現高貴時尚氣息，為襯托絕世蜂華系列，同時推出刻印嬌蘭LOGO的「烈焰紅絲絨」、「櫻桃紅絲絨」和「酒釀紅絲絨」三款絲絨面唇膏彩殼，更添經典色彩。
▍2.愛馬仕唇妝系列2022春夏限量版
愛馬仕ROUGE HERMÈS唇妝系列推出2022春夏限量版唇膏，以藝術家的花園為靈感的三種色調彰顯了初春早晨的天空、暖陽和波光粼粼流水間的和諧色彩。此次限量唇膏管身，以充滿活力與印象派畫風的色調詮釋，結合了霓虹燈般耀眼的橙色、鮮綠色和氤氳變幻的紅色：時而籠罩天幕之藍，時而覆蓋如鏡水色，時而又蒙上縹緲薄霧。三款限量版唇色與色彩呼應，帶來全新妝效：似有若無的輕盈妝感，加上亮澤透明的效果，讓雙唇備受呵護、柔潤舒適，帶來煥發光彩的清新笑容。
▍3.M·A·C煙粉子彈唇膏
M‧A‧C挾帶著豐富的後台彩妝經驗，調製出兼具前衛時髦，又能完美演繹高級厭世氣質的17款全新煙粉色選，讓粉色不再只能甜美，擺脫萬年「死亡芭比粉」罪名，每一款都猶如擦的時尚濾鏡，讓妳的顏值原地升級，只要一擦上煙粉子彈，立即擁有最高強度時髦貓系臉。
▍4.YSL奢華緞面唇膏熾熱絨情版
YSL推出全新奢華緞面唇膏熾熱絨情版，以漸層染面設計為YSL人氣彩妝唇彩換上高級訂製絲絨外衣，由深至淺的紅絲絨乘載YSL高訂服裝的高質感，透露神祕性感且為愛瘋狂的誘惑力，2/14前於指定櫃位消費單筆滿8,000元加贈限量YSL熾熱絨情花束！
▍5.雪花秀肌本潤唇膏No.39玫瑰茶霧
宋慧喬《現正分手中》劇中超誘人雙唇，使用雪花秀韓國熱銷斷貨新色「肌本潤唇膏No.39玫瑰茶霧」，是專為亞洲肌膚特調的茶色唇膏，薄擦就能立即顯白，疊擦更顯精緻優雅，肌本潤唇膏富含「杏桃仁油」與獨家「彈力精華」，上妝同時能夠輕鬆撫平唇紋，微霧質感唇彩略帶蜜光，能夠迅速提供雙唇保濕與修護，瞬間修飾唇紋及唇色不均問題，讓雙唇的澎潤立體恰到好處，每一次的嘟嘴都是完美的讓人無法抗拒，堪稱2022展開新戀情的必收唇彩。
▍6.THREE魅光幻采潤唇凍
THREE春妝新品魅光幻采潤唇凍可為乾燥暗沉的唇部，注入豐盈滋養及水潤保濕，同時提升氣色。護唇膏般的保濕感、唇蜜般澎彈的透明感，染唇膏特有的持色效果，含有預防唇部乾燥及敏感配方，任何時刻都能使唇部感到深刻幸福。
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