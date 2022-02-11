遊客在櫻花季前搶進武陵農場賞花，近日聯外道路多有塞車情形，公路總局緊急會商疏導措施。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場湧入賞櫻車潮，公路總局疏導措施奏效，緩解台七甲線塞車情形。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

春和景明，櫻花盛開，遊客在櫻花季前搶進武陵農場賞花，昨湧入1萬1110人、2700車，今天更衝上1萬2192人、2916車，刷新歷史紀錄。公路總局為此連夜邀集相關單位會商疏導措施，並加強橫向聯繫疏運作為，今日大幅改善車流壅塞情形，獲用路人讚許。

武陵櫻花秀自2月12日至28日，但天空作美，本周花海芳澤繽紛，遊客絡繹不絕，前日已有塞車至台7甲情形。為此，公路總局近期每日加強橫向聯繫，今早8點武陵停車場將滿，車流回堵台七甲，即啟動遠方四工處宜蘭轄區、高工局國5等電子牌面CMS宣導用路人改往其他景點。

除遠端宣導改道作為，在台7甲線及台7線等重要叉路口，除固定式資訊牌面宣導停車場已滿請改道外，也在重要路段佈設臨時資訊牌面宣導改道；再請警廣臺中分臺、臺東分臺、宜蘭分臺等，提高武陵農場停車場狀況及即時車流，加強宣傳用路人改往其他景點。

此外，也聯繫武陵農場場方收費人員加至3組，以利加快進場車流，且場內也由場方自主加派人力指揮車流。另警方也加派多組人力在台7甲53.5k及中124武陵農場路口指揮交通，接近10點車流湧現，再於思源埡口增加管制點，採分流分點管制。

谷關工務段段長呂正安表示，今日雖然仍有不少遊客興緻高昂慕名前往賞花，但塞車情形已顯著改善，且顯得平順有序。事實上，公總、四工處、二工處昨（2／10）討論到深夜12點，今早8點即再視訊會議，且二工處谷關段也細心地在台7甲沿線加設4處停等時間牌面（7甲50k、51k、52k、53k），提醒用路人進入場區需等待的時間。

另外，四工處及二工處皆全天候透過網路、CCTV監看即時車流，再加派公路保全全天現場監看車流，回報於行控中心，即時研判採行疏導車流作為。

今日的疏運頗具成效。現場等待民眾表示，雖等待大約半小時，但牌面清楚告知訊息、警察指揮有序，又能順利進到場區賞花，十分值得，也感謝公路、場區及警察單位的用心。

公路總局呼籲，櫻花季期間僅限有通行證者才可進入，也請民眾多搭乘大眾運輸工具，讓各地遊客皆盡其興、公路疏運盡其成效、農場作業滿足各方旅遊。