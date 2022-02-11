復興商工廣告設計科全國技藝競賽金手獎選手李浩丞組成設計團隊為7組新北市優秀農漁業人才每一位得獎者畫一張紀念畫像及獎牌、匾額的圖像設計。（復興商工提供）

新北市農業局為了表揚110年度新北市績優農漁會及農漁民，邀請復興商工廣告設計科全國技藝競賽金手獎選手李浩丞同學合作，組成設計團隊為7組新北市優秀農漁業人才每一位得獎者畫一張紀念畫像及獎牌、匾額的圖像設計。

對象包含新北市三峽區農會張永巨總幹事、110年度全國模範漁民─金山區漁會呂燕平先生、第七屆農村好物─東成茶葉企業有限公司林奕慧女士、第七屆農村好物─汪汪地瓜園有限公司賴家華先生、新北市青年農民聯誼會會長盧苡甄女士、新北市青年農民聯誼會前會長王御庭先生等新北市的傑出人才。

復興商工校長王志誠表示，李浩丞運用學校所有專業技能，每張畫像大約花三到四天繪製，花了一個月的時間和同學組成的設計團隊完成所有畫像與匾額設計，李浩丞同學表示：這次的經驗讓他學會如何溝通，與團隊做合作；也謝謝新北市政府農業局對他的耐心，並教導他合作細項與流程，在頒獎典禮當天獲得不錯的效果。

雖然在一開始製作人像的時候因為部分資訊沒有做好確認，導致其中幾張必須重新繪製，他利用放學後留校製作時間趕工，最後在頒獎前天才裱框處理好，在這以後他更了解設計師作品是需要多多與對方來回確認資訊與正確性，達成業主所需要的目標，非常感謝農業局給他這個學習的機會。