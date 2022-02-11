蔡政府開放日本核食進口，各縣市紛紛祭出檢驗標準，桃園市議員黃敬平抨擊，桃園檢測量能在六都中敬陪末座，呼籲採購獲中央衛福部公告認證並補助採購的「純鍺監測儀」；市議員舒翠玲也點出，桃園目前僅有1台快速篩檢儀，能篩檢有沒有輻射物質，沒辦法知道其含量，應增購純鍺監測儀，讓檢驗機制更完善。

黃敬平舉例，純鍺監測儀如同PCR最為精準，Hidex輻射食品快速篩檢儀顧名思義就是快篩，準確度較低。台北市有許多大學內有設備可協助檢驗，無需再額外採購儀器，新北市、高雄市都已添購純鍺監測儀，核食殘留劑量的檢驗量能，將分別提升3倍及6倍以上，台中也將採購，六都裡唯獨台南市、桃園市尚未有動作，市府處在神經末端毫無任何作為，「難道是要跟台南市政府爭食安把關檢測最後一名？」。

黃敬平認為，市府只是「中央叫你做什麼你就做什麼」，不敢制訂更嚴格的辦法，中央上行下效，地方不敢違抗，希望市府能夠修改校園營養午餐共同採購契約，加註相關不得含有核輻射汙染區域食品、食材採購規定，以維護校園食品安全。

舒翠玲則說，桃園市衛生局目前僅有1台Hidex輻射食品快速篩檢儀，快篩儀能篩檢的數量非常少，且只能篩檢有沒有輻射物質，沒辦法知道其含量，要求市府除了盡快再採購Hidex輻射食品快速篩檢儀外，另外也必須再增購1台純鍺監測儀，讓桃園市檢驗機制更為完善。

對此衛生局回應，目前負責檢驗的實驗室位於中壢，有規畫要採購第2台Hidex輻射食品快速篩檢儀，至於純鍺監測儀的部分，由於純鍺監測儀因機器總重2公噸，須設置在獨立空間，且須為地下室或1樓沒有地下室的位置，尚在評估是否要採購，不過衛生局也強調，採檢量能絕對足夠。

衛生局指出，桃園預估檢驗量會到800件，其中600件會在中壢實驗室，以快速篩檢儀進行檢驗，如檢驗值超過機器設定值，將送委外廠商用純鍺監測儀再次確認，另200件做「一式兩份」，1份委外給2間廠商用純鍺監測儀檢驗，1份在桃園自行用快速篩檢儀檢驗，比較檢驗差別，可用來評估未來是否採購純鍺監測儀。