母公司表態支持、且「非常有能力」下，全球信評機構穆迪最新指出，星展銀行（台灣）在擬議交易後，將保持良好的信用狀況，資本化、盈利能力和融資結構等三方面，將因此有所改善，抵消從花旗收購之高品質貸款資產的相關風險。

由於大中華市場對星展集團的重要性，穆迪還預計，星展銀行（台灣）對星展集團繼續具有戰略重要性。待及交易完成後，穆迪估計星展銀行（台灣）的貸款規模將擴大，國內市場占比將達到1.6％。

在擬收購花旗台灣消費業務後，穆迪確認星展銀行（台灣）的長期存款評級為A2、評等展望保持穩定，穆迪還確認了該銀行的baa3基準信用評估(BCA)和a2調整後BCA，以及A1/P-1交易對手風險評級(CRR)和A1(cr)/P-1(cr)交易對手風險(CR)評估。

穆迪指出，星展銀行（台灣）的A2存款評級，來自四個子項目的提升：一、穆迪假設其母公司星展銀行有限公司（Aa1穩定，a1）在需要時提供非常高水平的附屬公司支持；二、大中華市場對星展集團的重要性，三、星展銀行（台灣）對其母公司的戰略重要性； 四、母公司提供支持的強大能力，如星展銀行的a1 BCA所示。

星展台灣未來將能改善的三方面，在資本化部份，儘管此項擬議收購交易會增加星展的運營和整合風險，穆迪指出，星展銀行管理台灣地區業務整合方面的過往經驗，降低了這次的整合潛在風險。星展集團注資台灣子行22億星幣，為完全資本提供，預計星展銀行（台灣）的資本化水平將有所改善，有形普通股（TCE）/風險加權資產（RWA）將上升1個百分點至11％。

盈利能力方面，穆迪表示，鑑於花旗台灣消費銀行業務的強勁盈利能力，及隨著星展銀行（台灣）擴大規模經濟而提高運營效率，預計成本效率將隨著時間的推移而提高，此項交易還將支持星展銀行的盈利能力。

至於融資結構，星展銀行（台灣）將透過擴大存款基礎，以及提高花旗方的經常帳與儲蓄賬戶存款之比例予以加強。穆迪還預計星展銀行（台灣）在交易後將保持良好的流動性。