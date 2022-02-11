台片《我吃了那男孩一整年的早餐》票房一直持續成長，導演杜政哲與演員周興哲、宋柏緯、林鶴軒（大鶴）及何思靜都持續前進影廳，就連已在演出新劇的李沐，只要有空檔也都前往影廳會合，一齊為電影票房努力，周興哲也都大方在每一場清唱幾句主題曲，讓每一次的氣氛都超High，持續保持全台票房冠軍，票房突破4000萬。今天釋出情人節版預告和愛情篇花絮，可以見到這段因早餐而起校園戀情，充滿了學生時期對愛情的憧憬，也有著期待落空的酸楚滋味，最後李沐在平交道呼喊一聲學長，讓粉絲對劇情更加期待。

電影結局也讓許多粉絲臉紅心跳也紅了眼眶，杜政哲表示電影的結局是一大重點，劇組更花了一整天的時間拍攝出3種結局，「照原本的劇本是2人在平交道二邊，舉著握拳的手勢，相視而笑，背後藍天白雲、陽光燦爛，非常清純可愛。還有一種是學長走過平交道，2人開心相擁，背後藍天白雲、陽光燦爛，非常青春。」但導演和周興哲與李沐覺得最後的結局，似乎可以更有張力，於是加拍了吻戲版本，周興哲獻出大銀幕的初吻，果然讓很多粉絲看得尖叫出聲，效果十足，配上他創作的主題曲，讓這場吻戲變得非常動人，也讓位在台中小小的平交道成為不少影迷朝聖的景點。

周興哲與李沐趁著跑影廳活動的空檔，偷閒終於看到自己在大銀幕上的吻戲，李沐害羞得不敢多看，周興哲為了電影配樂，早已看過電影多次，便很大方的觀賞。很多影迷都問他拍吻戲的感受，他笑說「親起來有點QQ的」，李沐則是臉紅回應，「那時候周興哲穿過平交道走過來，覺得他很MAN，他的嘴唇也很Q」，這場戲為了配合火車班次，全劇組拍得分秒必爭，因為經過此平交道的班次很少，一NG便要等很久才會有下一班車，周興哲回憶：「拍2次就OK了，因為之後也沒有火車經過了。」