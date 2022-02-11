台灣美食眾多，小吃攤林立也是一大特色，其中還有許多店家專屬的私房菜，但菜名往往讓人看不懂。一名男網友日前到小吃店點餐，看到菜單上出現「豬母奶」，百思不得其解，PO文詢問後，有內行人立刻解答，表示這道菜超級健康又好吃，但多半只有長輩知道。

男網友在臉書《爆廢公社》PO出小吃店菜單，表示自己要點A菜，A菜下方卻還有一道「豬母奶」，同樣被歸類在燙青菜類，也是30元，讓他相當疑惑，便PO網詢問。

照片曝光後，引發熱議，不少人將其誤認為地瓜葉，但隨即被專業網友糾正，指出這是學名叫馬齒莧的野菜，是古時候農民拿來餵豬的。底下則有老饕加碼表示，內行的才會吃：「一看就知道是田中高麗菜飯」、「王寶釧苦守寒窯18年吃的就是豬母奶啊」、「這款搭配維力炸醬麵超好吃」、「現在很少看到了，南投名間有家知名餐廳都用川燙來料理，每桌必點」、「好不好吃見仁見智，但非常營養」、「年輕人應該都不知道，小時候比較窮都去田裡摘回來吃」、「兒時夢靨，永遠除不完的雜草XD」。

根據環境資訊中心資料顯示，豬母乳又稱馬齒莧、馬仔菜，植株肥厚多汁，為早年的農業社會時期為了節省成本，被拿來當作豬飼料，因有其成分能促進母豬泌乳傳言，因此又被稱作「豬母乳(奶)」，在中草藥與民俗中，有助清熱解毒、散瘀消腫、清肝明目等功能，營養價值相當高。