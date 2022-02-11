《紐約郵報》（New York Post）10日報導，一名美國男子由於未婚妻生前不喜歡從植物上剪下來的花朵，因此自製種滿鮮活花卉的木頭花盆，並將其放置在未婚妻墳前，想不到卻被未婚妻的父親檢舉，最後因「亂丟垃圾」的罪名遭警方逮捕。

根據報導，這名來自阿拉巴馬州奧本（Auburn）的27歲男子哈根斯（Winchester Hagans），在求婚成功的1個月後，便於2021年1月的一場車禍中失去了未婚妻福特（Hannah Leigh Ford）。悲痛欲絕的哈根斯因為福特曾說她不喜歡被剪下來的花朵，比較喜歡充滿生命力的鮮花，因此自行以木材製造花盆，在其中種滿福特喜歡的花卉、飾以兩人的合照，並在側面刻上自己對福特的思念，於今年1月將花盆放在她的墳墓旁。

哈根斯事前曾先致電奧本政府當局，詢問是否能將花盆放在福特的墳墓旁，官方回應稱除非福特的親屬要求，否則他們不會強制將其移除。但在哈根斯為未婚妻獻花後不久，他卻因「亂丟垃圾」而被警方逮捕，檢舉者赫然是福特的父親，且其在檢舉前完全不曾聯繫過哈根斯，讓哈根斯「十分困惑」。

哈根斯悲傷地告訴美國地方電視台「WTVM」，說他「只是希望能為未婚妻獻花」，強調福特是他希望一同共度餘生的摯愛，並稱若是為了她，他願意自製1000個花盆。「WTVM」已聯繫福特的父親，希望他出面回應此事，但尚未收到答覆。