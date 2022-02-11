英國著名情報部門軍情6處（MI6）前負責人理查．迪爾洛夫接受媒體訪問時表示，澳大利亞在西方國家監視中國方面發揮著非常重要的作用，這些監聽與情報收集工作的作業中心位於澳大利亞中部的松樹峽（Pine Gap）監聽基地，它在情報收集上有著非常複雜而重要的功能。

《環球網》引述英媒《衛報》報導稱，英國情報部門軍情6處前負責人理查．迪爾洛夫在日前播出的一檔對話節目中證實，位於澳大利亞中部的松樹峽監聽基地對於西方搜集有關中國活動的情報「非常重要」。

位於澳洲北領地愛麗絲泉附近的松樹峽基地，是美國極重要的情報監聽與收集站。（圖／Wikipedia）

報導說，這位英國前情報頭子如此赤裸裸地說出西方監視中國的秘密，十分令人訝異。因為情報官員通常對美澳聯合設施的確切用途會守口如瓶，但這位前軍情6處負責人表示，松樹峽是「一個複雜的監聽站，好吧，除此之外還有很多其它的東西」。

美國在澳大利亞有多個基地，其中以北領地的松樹峽基地最重要。（圖／@declassifiedUK)

迪爾洛夫在由澳大利亞前外交部長畢曉普製作的播客節目中說，「你們（澳大利亞）已經在松樹峽安裝了大量設備，部分是NSA（美國國家安全局）的，它非常重要，因為它是一個攔截情報站點。」「由於它的地理位置，它對美國和西方聯盟在戰略上都非常重要。」

報導引述迪爾洛夫表示，西方對北京的各項活動極感興趣，松樹峽這座北領地愛麗斯泉附近的軍事基地對西方搜集中國資訊至關重要。不過，「我認為我不應該詳細說明它（松樹峽）的實際作用，那樣會顯得輕率」。他指出，更廣泛地說，澳大利亞擁有「非常先進的攔截能力」。

In 1966, a joint US-Australia agreement called for the creation of a "Joint Defense Space Research Facility." This was an innocuous name for the joint base at Pine Gap that would fast become a core element in US-Australian defense and intelligence relations. pic.twitter.com/yuyMlr8NSK — Aaron Bateman (@aaronbateman22) February 9, 2022

報導也提到，松樹峽在澳大利亞的存在不時引起爭議。斯諾登此前曝光的大量NSA檔就表明，該設施「在支持（美西方）情報活動和軍事行動方面發揮著重要作用」。

美國廣播公司（ABC）2017年曾報導稱，該設施——其正式名稱為「松樹峽共同防禦設施」——向美國軍方提供了詳細的地理位置情報。這促使一些法律觀察家質疑該網站在支援美國在中東地區發動的致命性無人機襲擊方面發揮的潛在作用。

迪爾洛夫還宣稱，西方應該「發展一種新的安全機制，以應對中國作為超級大國的存在」。