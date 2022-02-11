劉以豪再度攜手大陸女神娜扎主演的浪漫愛情電影《不要忘記我愛你》將在西洋情人節（14日）於大陸上映，是繼《被偷走的那五年》後，導演黃真真再度端出動人故事，透過這次與導演黃真真合作，讓劉以豪在電影表演學習到更多，他形容：「導演真的給我們很大的空間，有些時候會希望我們丟掉台詞劇本，來段即興演出，要我們感受最真實的感受，這也讓我們常常碰撞出異想不到的結果。覺得真正走心的一句話或是劇中的小道具，都是很重要又能觸動人心的。」

2人在片中飾演1對「與記憶對抗」的戀人，劉以豪患有只有「一日記憶」疾病，讓這場愛情更顯得珍貴獨特，他坦言曾獨自在繁華熱鬧城市生活近1個月，去記錄每天一切體會角色的孤寂感。與娜扎合作激盪精彩火花，2人對戲默契十足，劉以豪開心表示：「很開心和娜扎老師再次合作，我們前製的時間比較有限，但因為之前合作過、彼此有一定的熟悉度了，可以立刻進入狀態彼此信任跟幫助。對於感情戲或比較親密戲的部分，也比較不會有害羞或是不熟悉的尷尬期。」

從陸續釋出的海報與預告，可看出2人在舉止、情感裡互動甜蜜，兩小無猜但似乎有著甜中帶苦、藏著淡淡的哀傷感，粉絲們直說：「肯定要帶著衛生紙進戲院！」劉以豪則笑回要大家放輕鬆：「就像每個快樂的週末一樣，起床一睜開眼、開開心心的約朋友去電影院看個電影，不用想這麼多啦，沒有這麼嚴肅吧。」票房也是大家關注上映的指標，對此劉以豪顯得興奮：「很期待！畢竟是大家一起努力過來的。票房這件事不知道要怎麼看待，希望大家會喜歡這部電影囉！」

而年前剛結束新戲殺青，劉以豪也把握難得假期放鬆，笑說：「要去山上、海邊跟家人朋友露個營，好好聚聚聊天，好好吃個飯喝個小酒。」接下來將為電影上映後賣力宣傳。