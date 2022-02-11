英飛凌科技股份有限公司（FSE：IFX／OTCQX:IFNNY）正與SensiML公司進行合作，共同為開發者提供SensiML Analytics Toolkit開發軟體和ModusToolbox套件，以便他們能夠輕鬆無縫地從英飛凌XENSIV感測器中獲取資料、訓練機器學習（ML）模型，並直接在超低功耗PSoC 6微控制器上部署即時推理模型。

SensiML是領先的開發商，致力於開發AI工具，以建構智慧物聯網終端。透過此次合作，雙方將為設計人員提供合適的工具，助力他們為智慧家庭、工業和健身領域的物聯網設備開發智慧應用。

英飛凌與SensiML共同為開發者提供SensiML Analytics Toolkit開發軟體和ModusToolbox套件，以便他們能夠輕鬆無縫地從英飛凌XENSIV感測器中獲取資料、訓練機器學習模型，並直接在超低功耗PSoC 6微控制器上部署即時推理模型。透過此次合作，雙方將為設計人員提供合適的工具，助力他們為智慧家庭、工業和健身領域的物聯網設備開發智慧應用。

此外，英飛凌還於2022年2月3日在開發者社群hackster.io上發起了「Build AI for the IoT設計挑戰賽」。在該挑戰賽中，具有創新能力的開發者們需要利用多種工具來開發新的ML/AI解決方案。

例如，參賽者可利用英飛凌的ModusToolbox ML軟體工具、超低功耗PSoC 6技術和CAPSENSE電容式感測技術，並搭配AIROC無線連接解決方案提供的強大連接，以及業界領先的XENSIV系列感測器。

SensiML軟體為參賽者提供了必要的韌體和資料科學工具，用以擷取和標記來自感測器的資料。此外，他們無需掌握廣博的AI專業知識即可利用AutoML雲端平台來訓練模型，然後將生成的模型部署到PSoC 6 MCU上，從而應用於邊緣設備。