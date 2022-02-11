艾邁斯歐司朗（SIX：AMS）宣布，目前正與雷射雷達技術領軍企業Cepton Technologies（Cepton）擴大合作，為先進駕駛輔助系統（ADAS）、自動駕駛等領域提供開創性的雷射雷達解決方案。Cepton近期獲得了一家位於底特律的全球頂級汽車OEM企業的生產合約，為ADAS應用提供雷射雷達系列產品，進一步強化其在自動駕駛領域的領先地位。

雷射雷達（LiDAR）意指“光探測和測距”（Light Detection and Ranging），透過計算雷射光束擊中物體並反射回來所需的時間，協助描繪車輛周圍環境的3D地圖，安全地進行車輛導航。紅外照明允許車輛看到其環境，是任何雷射雷達系統的關鍵部分，艾邁斯歐司朗是該領域領先的供應商，擁有強大的鐳射產品組合，為當今許多雷射雷達系統提供核心產品。

Cepton獲得的大規模量產合約來自全球排行前五的汽車OEM企業，是雷射雷達行業的一個重要里程碑。Cepton有望在2023年成為第一家提供大眾市場雷射雷達解決方案的雷射雷達公司，該解決方案採用艾邁斯歐司朗的905 nm雷射器，並將應用於高級車外的多種車款。

十多年來，艾邁斯歐司朗一直是市場的領導者，同時提供邊緣發射雷射器（EEL）和VCSEL，並領先推出第一款905 nm邊緣發射雷射器，更由於其低成本和可靠性，如今已成為雷射雷達解決方案中最常用的波長。艾邁斯歐司朗將繼續投資改善905 nm雷射技術，使其更高效、更易於整合。