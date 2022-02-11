MAZDA始終致力於提供充滿駕馭樂趣的座駕，讓每位車主都能因為豐富的擁車生活而開創光彩耀眼的人生。台灣馬自達宣布旗下小型掀背車MAZDA3將導入全新動力單元e-SKYACTIV X，預計將於3月展開接單，以創新動力科技展開品牌的嶄新篇章。

台灣馬自達表示，MAZDA在顛覆創新的科技發展上，採取的是堆疊基石策略（Building Block Strategy），透過技術的累積建立深厚的基礎，發展更有效率的動力科技，進而提供極致的駕馭體驗。

全球首款量產汽油壓燃引擎e-SKYACTIV X是透過火花控制壓燃點火（SPCCI Spark Controlled Compression Ignition）技術，將柴油引擎的壓燃點火原理應用在汽油引擎上，同時配合24V Mild Hybrid輕油電系統的輔助，帶來兼具柴油引擎省油、高扭力以及汽油引擎高轉輸出、低排放的雙重優點，達成動能與節能完美平衡的高效表現。