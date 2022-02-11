飼料業者原訂農曆春節過後調漲飼料價格，行政院副院長沈榮津今日上午親赴台灣飼料工業同業公會，與國內五大飼料業者座談，會中與飼料業者達成共識，配合政府已宣布免徵玉米5％營業稅，決定支持政府穩定物價政策，暫不調漲飼料價格，以舒緩中游畜禽產業及下游餐飲業、批發零售業等成本上漲壓力。

沈榮津指出，國內黃豆、小麥、玉米等大宗物資大多仰賴國外進口，其中玉米是製成飼料的主要原料，而飼料價格又會影響豬農與雞農生產成本，進而牽動豬肉、雞肉在菜市場、賣場、超市的售價，也會影響餐飲業、小吃攤的食材成本，其對物價的連動影響非同小可。

沈榮津進一步表示，政府瞭解飼料產業面臨國際玉米價格持續攀升，飼料生產成本日益加重，因此政府已宣布自2月7日起免徵玉米的營業稅5％，協助飼料產業降低生產成本。

台灣飼料工業同業公會理事長鄭武樾表示，我國飼料用穀物主要為飼料玉米，絕大多數自國外進口，其到貨量及價格，受產地國家生產及其港口裝卸情形、國際期貨價格、運費等諸多因素影響；近期因全球新冠肺炎疫情影響，穀物期貨價格、運費大幅上漲，貨櫃延滯及國際性的通貨膨脹壓力持續擴大，導致國內飼料成本大漲，飼料業者為配合政府穩定物價政策，日前已自行吸收很多成本。

鄭武樾說，基於政府已宣布免徵玉米營業稅，願意共體時艱，飼料業者決定支持政府穩定物價政策，暫不調漲飼料價格。