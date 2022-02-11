12日起每顆蛋漲2角！陳吉仲：有助於市場秩序 20:302022/02/11 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雞蛋示意圖。（圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 缺蛋上看百萬顆！為了鼓勵蛋雞農民生產、穩定市場秩序，農委會主委陳吉仲今天宣布，除了將維持每台斤3元的獎勵措施至2月底外，也將從明天起產地價每台斤調漲2元，換算每一顆蛋約上漲2角，將可讓農民大幅度增加雞蛋生產，也有助於消費端穩定。 一墩難求！冬奧吉祥物「冰墩墩」太夯 老闆3天沒睡兒子也拿不到 南投獼猴「變身山賊」 結群逛大街！強摘400顆鳳梨 #2角 #市場秩序 #農民 #生產 #穩定 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 挺農民 台南警分局長自購700顆高麗菜送同仁與民防志工 17:202022/02/11 寶島 高麗菜價跌 黃偉哲號召認購做公益 04:102022/02/10 地方新聞 《食品股》火鍋商機熱 中華食1月營收續創新高 10:172022/02/10 財經 蛋價凍漲農民反彈！陳吉仲宣布：12日起產地蛋價漲2元 18:282022/02/11 生活 南投獼猴四季趴趴走 強摘鳳梨搶發粿 04:102022/02/11 地方新聞 150萬顆缺口 解蛋荒？3月有望穩定供應 04:102022/02/10 產業特刊 王美花今召業者穩物價 量販賣場諾部分品牌衛生紙短期不漲 20:052022/02/10 財經 《電子零件》外資保守看 台郡臉鐵青 11:082022/02/10 財經 元富證券挺農民 採購1608公斤鳳梨釋迦 12:352022/02/11 財經 經部穩物價座談 餐飲業：上游不漲 下游就凍漲 04:102022/02/11 財經要聞 桃園為北部重要農業生產基地 今年新增咖啡種植補助計畫 18:072022/02/10 寶島 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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