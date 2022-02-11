缺蛋上看百萬顆！為了鼓勵蛋雞農民生產、穩定市場秩序，農委會主委陳吉仲今天宣布，除了將維持每台斤3元的獎勵措施至2月底外，也將從明天起產地價每台斤調漲2元，換算每一顆蛋約上漲2角，將可讓農民大幅度增加雞蛋生產，也有助於消費端穩定。