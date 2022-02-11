6旬婦手指水腫婚戒卡死 急奔消防分隊求援

桃園市八德區11日下午5點多有名婦人近期手指水腫，導致戒指卡住動彈不得，在丈夫與兒子的陪同下到大湳消防分隊求援，消防人員利用戰術剪刀及工具鉗，順利替婦人解除束縛。

大湳分隊分隊長李家旻表示，67歲黃姓婦人左手中指戴著年輕時珍貴的結婚戒指，卻因為水腫造成戒指越卡越緊，雖然在家中有使用一些潤滑劑及油類想要脫除戒指，但還是緊緊的陷進指根，趕緊央求家人送往鄰近的大湳消防分隊協助剪除戒指。

李家旻說，消防分隊出動了戰術剪刀及工具鉗，利用戰術剪刀所附的「戒指剪除器」，很快便替黃姓婦人將戒指拆下。他指出，末端肢體若遭配飾卡住時，若無法自行排除，建議立即至鄰近消防隊或醫院求助，避免因血液無法流通造成組織壞死甚至截肢的命運。

李家旻也呼籲，選用適合自己手指指圍的戒指十分重要，而選戒指時也要注意材質，黃金或白銀類戒指質地較軟，可快速剪開，但若遇合金或是鎢鋼材質，將會難以破壞。