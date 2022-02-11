15家上市櫃金控裡，已有12家出爐，其中，元大金旗下元大證券一月稅後淨利8.58億元，大幅領先其他金控旗下券商，比起其他券商多出至少3倍以上的獲利，而若以已出爐的金控獲利排名來看，元大金名列前四強，而前三大包括中信金、開發金、新光金等三家金控的獲利，均以壽險公司為主幹，中信金、開發金、新光金旗下的台壽、中壽、以及新壽，一月份單月獲利分別為44.09億、37.27億、19.39億，而元大金是唯一未靠大型壽險公司加持獲利的前四大金控。

依據現在公布的金控獲利，前五大獲利金控分別為中信金、開發金、新光金、元大金、玉山金，分別獲利66.85億、33.85億、21.16億、17.10億、16.61億元；其中，新光金旗下新光銀行單月獲利5.09億，但元富證券稅後虧損3.06億，因此，金控獲利可說幾乎全由人壽挑樑。

而在目前公布的金控旗下銀行的獲利，目前的前五名，分別為中信、一銀、玉山、永豐、台新銀，一月單月稅後獲利分別為21.56億、15.48億、15.00億、14.43億、14.10億元，其中，一銀是唯一進榜國銀獲利前五名的公股銀行，而四大上市公股金控旗下公股銀行獲利排名，依序為一銀、合庫、華銀、兆豐銀，分別為 15.48億、13.22億、11.48億、10.95億元。

而在金控旗下的券商獲利，落差也相當顯著。統計顯示，一月份金控旗下券商前五名獲利，分別為元大證、永豐金證、凱基證、日盛證，以及國泰證，分別稅後獲利8.58億、2.28億、1.31億、1.27億、9900萬元，另外，有5家券商出現單月虧損。

在一月份獲利，目前看來獲利最多的仍是壽險公司，對此金融圈人士分析，由於台美利差擴大，因此壽險公司受惠於避險工具的評價利益，因而加持帳面獲利，但另一方面金融圈人士也提醒，由於債券評價利益下跌不少，因此除了觀察帳面獲利之外，也必須觀察其「綜合損益」，較能掌握真實的獲利全貌。

元大金旗下的元大人壽雖然規模小，但也開始穩定獲利，根據業者統計壽險公司的獲利，元大人壽一月份獲利4.13億元，目前名列全體壽險公司第5名。