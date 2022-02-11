千附實業（8383）旗下千附精密（6829），11日舉行上櫃前業績發表會。千附精密董事長張瓊如表示，公司主要客戶為國內外知名大廠，包括美商應材、荷蘭艾司摩爾（ASML）、科林研發（Lam Research）、漢翔及京鼎等公司的合作關係，皆長期且穩固。而千附精密此次上櫃前辦理現金增資5379張，掛牌後的股本，將提升至逾5.91億元，預定3月11日由興櫃轉掛牌上櫃。

千附精密設立於2020年7月，前身為千附實業（8383）旗下精密科技事業處。千附精密在精密加工零組件產業深耕多年，以「關鍵零部件精密加工」出發，主要從事光電顯示器設備零組件、半導體設備零組件、國際民用航空工業機身金屬結構和引擎及航太零組件，自結元月合併營收1.55億元、年增37.02％。

值得一提的是，半導體主要客戶為京鼎交付美商應材產品，過去由台灣交貨予客戶，運至大陸，自2022年上半年京鼎台灣新廠將落成，已規劃千附精密所提供產品。

千附精密藉由快速的製程研發能力與產品開發驗證、彈性的產能調配、穩定可靠的品質與交期，提供一站式的整合製造服務，逐步加大客戶服務的深度與廣度，成為國內、外重要的關鍵零組件供應商。

張瓊如說，千附精密為全球少數兼具鋁合金厚板銲接與精密加工的供應商，提供真空腔體與關鍵性零組件的整合製造，在技術、品質、成本與交期，皆具競爭優勢，開拓業務範疇提供相關產業業者更全面性服務。

為配合政府全力推動半導體設備國產化政策，張瓊如透露，千附精密未來將積極投入半導體產品自動打磨及智能化生產、自動焊接，另也規劃跨足太空產業元件產品，將開發中低軌道衛星等關鍵零組件。

千附精密2020年度包含分割受讓前（擬制）營收為16.49億元，毛利率26.85％，稅後淨利為2.1億元，EPS為4.3元；累計2021年前三季營收為13.19億元，毛利率28.63％，稅後淨利為1.94億元，EPS為3.75元，成為集團獲利的「金雞母」。

張瓊如強調，千附精密經美國銲接協會（AWS）授證成為國內第一家銲接技師認證測試機構（ATF），公司銲接技術在國內首屈一指，是公司爭取國內外客戶訂單的籌碼。展望未來，千附精密除持續鞏固長期合作客戶，深耕既有市場，並爭取新品開發製造機會外，有效縮短首件開發的時程及成本，以協助客戶快速開發新品搶市。