NFL美式足球冠軍戰「超級盃」13日（周日）點燃戰火，由於收視率超高，這場美國年度體育盛事的廣告時段向來是兵家必爭之地，各大企業不惜砸重金搶著卡位，近年火紅的加密貨幣今年也加入戰局，準備轟炸觀眾眼球。

往年「超級盃」觀眾看到的廣告，不是可口可樂就是百威啤酒，現在比特幣、以太幣等加密貨幣也在廣告時段占有一席之地。

台北時間14日NFL洛杉磯公羊隊（Los Angeles Rams），在主場迎戰33年來首度晉級「超級盃」的辛辛那提孟加拉虎隊（Cincinnati Bengals）。而今年「超級盃」電視轉播，也將是有史以來首度出現加密貨幣交易所廣告。

西北大學凱洛格商學院行銷學教授卡爾金斯（Tim Calkins）指出，「加密貨幣日益成為主流，相關業者拼命招攬新客戶。在特定公司註冊投資加密貨幣的人，多半會留在這家公司不走。」

負責轉播「超級盃」的國家廣播公司（NBC）表示，今年好幾支30秒電視廣告費用超過700萬美元（台幣近2億），與2018年相比高出20％。

而今年砸大錢搶「超級盃」廣告時段的幾家公司，也包括加密貨幣交易所FTX。「超級盃」有近1億觀眾收看，FTX執行長班克曼（Sam Bankman）把它看成宣傳自家公司和加密貨幣的絕佳管道。

班克曼談到買「超級盃」廣告時段說:「沒有比超級盃更盛大、更主流的活動，來讓我們分享訊息。」FTX還與大牌運動員簽代言合約，包括NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）、NBA球星柯瑞（Stephen Curry）。

新加坡加密貨幣交易平台Crypto.com.不讓FTX專美於前，也斥資數百萬美元搶買「超級盃」廣告時段。

Crypto.com.瞄準體育界發動行銷戰早就不是新聞，除了與終極格鬥冠軍賽（UFC）簽了1.75億美元的裝備贊助協議，去年底還花了7億美元，取得NBA洛杉磯湖人隊及快艇隊主場館的冠名權。

NBC透露，今年頭一次登上「超級盃」的廣告主，占整體的40％。去年「超級盃」有26個新加入的廣告主，2019年和2020年則各有7個。